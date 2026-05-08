Concesión del estacionamiento medido: extienden los plazos para presentación de ofertas

La Municipalidad de Paraná comunica la modificación del cronograma de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 44/2026 para el otorgamiento de la concesión, provisión, operación, gestión, administración y mantenimiento del Sistema de Estacionamientos Medido (S.E.M). La apertura de sobres será el próximo viernes 29 de mayo a las 11 horas.

El nuevo esquema se proyecta como una herramienta clave para ordenar el tránsito en la ciudad, promoviendo una mayor rotación vehicular y facilitando el acceso a áreas centrales. En este sentido, el sistema se basará en plataformas digitales que permitirán a los usuarios gestionar el estacionamiento de manera ágil, mediante aplicaciones móviles y una red de puntos de venta distribuidos estratégicamente en el territorio.

La convocatoria contempla la concesión integral del servicio, que incluye la provisión, operación, administración, control y mantenimiento del sistema, incorporando tecnología de última generación para su funcionamiento y la señalización tanto vertical como horizontal en las zonas previstas.

El nuevo SEM se implementará comenzando por las áreas de mayor demanda, e incorporará criterios de accesibilidad y ordenamiento, incluyendo espacios reservados para personas con discapacidad, sectores de carga y descarga y áreas específicas para distintos tipos de vehículos.