Concesión del estacionamiento medido: extienden los plazos para presentación de ofertas

La Municipalidad de Paraná extendió hasta el 29 de mayo los plazos para presentar ofertas en la concesión del sistema de estacionamiento medido. Hasta la fecha seis empresas han comprado pliegos.
La Municipalidad de Paraná comunica la modificación del cronograma de apertura de ofertas de la Licitación Pública Nº 44/2026 para el otorgamiento de la concesión, provisión, operación, gestión, administración y mantenimiento del Sistema de Estacionamientos Medido (S.E.M). La apertura de sobres será el próximo viernes 29 de mayo a las 11 horas.
El nuevo esquema se proyecta como una herramienta clave para ordenar el tránsito en la ciudad, promoviendo una mayor rotación vehicular y facilitando el acceso a áreas centrales. En este sentido, el sistema se basará en plataformas digitales que permitirán a los usuarios gestionar el estacionamiento de manera ágil, mediante aplicaciones móviles y una red de puntos de venta distribuidos estratégicamente en el territorio.
La convocatoria contempla la concesión integral del servicio, que incluye la provisión, operación, administración, control y mantenimiento del sistema, incorporando tecnología de última generación para su funcionamiento y la señalización tanto vertical como horizontal en las zonas previstas.
El nuevo SEM se implementará comenzando por las áreas de mayor demanda, e incorporará criterios de accesibilidad y ordenamiento, incluyendo espacios reservados para personas con discapacidad, sectores de carga y descarga y áreas específicas para distintos tipos de vehículos.