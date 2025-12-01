Escuelas Municipales Artísticas: abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

La Escuela Municipal de Danza y Circo recibe estudiantes desde los 5 años, para participar de las clases y talleres gratuitos. La inscripción es sencilla y puede realizarse presencialmente en la escuela o de manera digital.
Escuelas Municipales Artísticas: abren las inscripciones para 2026. La Escuela Municipal de Danza y Circo recibe estudiantes desde los 5 años -cumplidos antes del 30 de junio de 2026- para participar de las clases y talleres gratuitos. La inscripción es sencilla y puede realizarse presencialmente en la escuela o de manera digital.
La oferta educativa de la Escuela Municipal de Danza se plantea a partir de tres (3) trayectorias: talleres de libre expresión para las infancias, adultos y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última propuesta está destinada a personas desde los 12 años, tiene una duración de tres años con cuatro materias por nivel y cuenta con una certificación única en la provincia en materia de formación en danza.
Infancias:
-Taller inicial: 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)
-Taller danza infantil I: 6 y 7 años
-Taller danza infantil II: 8 y 9 años
-Taller danza infantil III: 10 y 11 años
Jóvenes y adultos: (a partir de los 16 años)
-Taller de Danza Clásica
-Taller de Danza Contemporánea
-Taller de Danza folklórica y popular Argentina
-Taller de Teatro
Formación Artística Básica (FAB):
El ciclo de inscripción es correlativo a la continuidad de la práctica. Son tres (3) ciclos cursados a partir de los 12 años de edad.
1° año: Danza Clásica I, Danza Contemporánea I, Danza Folklórica y Popular Argentina I, Música Aplicada a la Danza.
2° año: Danza Clásica II, Danza Contemporánea II, Danza Folklórica y Popular Argentina II, La expresión como herramienta para la comunicación.
3° año: Danza Clásica III, Danza Contemporánea III, Danza Folklórica y Popular Argentina III, Laboratorio de exploración y creación de propuestas escénicas.
La Escuela Municipal de Circo ofrece una trayectoria en la que los distintos lenguajes de la disciplina circense se abordan desde los 5 años, a través de instancias graduales diseñadas para cada edad y nivel de conocimiento.
Infancias:
-Semillero: desde los 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)
-Germinador: De 6 y 7 años
-Integral: De 8 a 11 años
Adolescentes: de 12 a 15 años
Jóvenes y adultos: de 16 años en adelante
Sobre las inscripciones
La inscripción se puede realizar online a través de los siguientes formularios:
Escuela Municipal de Danza clic aquí
Escuela Municipal de Circo clic aquí
En caso de realizar la inscripción digital se debe descargar la planilla de salud y presentarla físicamente en la Escuela correspondiente, junto a la fotocopia del DNI (frente y dorso).
Ficha de Salud - Escuela Municipal de Danza clic aquí
Ficha de Salud - Escuela Municipal de Circo clic aquí
Además, la inscripción se puede realizar de manera presencial en la Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54) de lunes a viernes de 9 a 12 horas, o bien en la Escuela Municipal de Circo Larrisa (Centro Cultural Gloria Montoya | Melvin Jones 861) lunes a jueves de 16:30 a 18:30 horas.