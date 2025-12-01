 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Escuelas Municipales Artísticas: abren las inscripciones para el ciclo lectivo 2026

1 de Diciembre de 2025
Escuelas Municipales Artísticas.
Escuelas Municipales Artísticas. Foto: (MP).

Escuelas Municipales Artísticas: abren las inscripciones para 2026. La Escuela Municipal de Danza y Circo recibe estudiantes desde los 5 años -cumplidos antes del 30 de junio de 2026- para participar de las clases y talleres gratuitos. La inscripción es sencilla y puede realizarse presencialmente en la escuela o de manera digital.

 

La oferta educativa de la Escuela Municipal de Danza se plantea a partir de tres (3) trayectorias: talleres de libre expresión para las infancias, adultos y la Formación Artística Básica (FAB). Esta última propuesta está destinada a personas desde los 12 años, tiene una duración de tres años con cuatro materias por nivel y cuenta con una certificación única en la provincia en materia de formación en danza.

 

Infancias:

-Taller inicial: 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)

-Taller danza infantil I: 6 y 7 años

-Taller danza infantil II: 8 y 9 años

-Taller danza infantil III: 10 y 11 años

 

Jóvenes y adultos: (a partir de los 16 años)

-Taller de Danza Clásica

-Taller de Danza Contemporánea

-Taller de Danza folklórica y popular Argentina

-Taller de Teatro

 

Formación Artística Básica (FAB):

 

El ciclo de inscripción es correlativo a la continuidad de la práctica. Son tres (3) ciclos cursados a partir de los 12 años de edad.

 

1° año: Danza Clásica I, Danza Contemporánea I, Danza Folklórica y Popular Argentina I, Música Aplicada a la Danza.

 

2° año: Danza Clásica II, Danza Contemporánea II, Danza Folklórica y Popular Argentina II, La expresión como herramienta para la comunicación.

 

3° año: Danza Clásica III, Danza Contemporánea III, Danza Folklórica y Popular Argentina III, Laboratorio de exploración y creación de propuestas escénicas.

 

La Escuela Municipal de Circo ofrece una trayectoria en la que los distintos lenguajes de la disciplina circense se abordan desde los 5 años, a través de instancias graduales diseñadas para cada edad y nivel de conocimiento.

 

Infancias:

-Semillero: desde los 5 años (cumplidos antes del 30 de junio de 2026)

-Germinador: De 6 y 7 años

-Integral: De 8 a 11 años

 

Adolescentes: de 12 a 15 años

Jóvenes y adultos: de 16 años en adelante

 

Sobre las inscripciones

 

La inscripción se puede realizar online a través de los siguientes formularios:

 

Escuela Municipal de Danza clic aquí

 

Escuela Municipal de Circo clic aquí

 

En caso de realizar la inscripción digital se debe descargar la planilla de salud y presentarla físicamente en la Escuela correspondiente, junto a la fotocopia del DNI (frente y dorso).

 

Ficha de Salud - Escuela Municipal de Danza clic aquí

 

Ficha de Salud - Escuela Municipal de Circo clic aquí

 

Además, la inscripción se puede realizar de manera presencial en la Escuela Municipal de Danza (25 de junio 54) de lunes a viernes de 9 a 12 horas, o bien en la Escuela Municipal de Circo Larrisa (Centro Cultural Gloria Montoya | Melvin Jones 861) lunes a jueves de 16:30 a 18:30 horas.

