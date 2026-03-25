Escuela de jornada completa necesita urgente un termotanque para su comedor con 170 chicos

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa de la Escuela Nº 190 “Obispo Gelabert y Crespo” solicitó un termotanque para garantizar condiciones básicas en el comedor la institución de jornada completa.
La Escuela Nº 190 Obispo Gelabert y Crespo, de Paraná, atraviesa una situación urgente y solicita la colaboración de la comunidad para conseguir un termotanque luego de que el equipo del comedor se rompiera, afectando el funcionamiento diario de la institución.
Desde el establecimiento explicaron la problemática y la necesidad concreta: “Estamos pidiendo colaboración porque somos una escuela de jornada completa, donde los chicos y los docentes están 7 horas y media, y ahora tenemos el inconveniente de que se nos rompió el termotanque del comedor”.
El impacto es significativo debido a la cantidad de alumnos: “Son casi 170 alumnos, por lo que se ve dificultada la tarea diaria. Elevamos las notas, nos comunicamos con la Dirección de Comedores Escolares a través de vía jerárquica y también entregamos notas a distintos comercios para ver si nos pueden donar un termotanque”.
Una escuela con jornada completa y múltiples necesidades
La institución, ubicada en Avenida de las Américas Nº 1901, tiene características particulares que hacen aún más necesario resolver este inconveniente. “Los chicos desayunan almuerzan y meriendan acá”, señalaron.
En ese sentido, destacaron la importancia de garantizar condiciones adecuadas: “No perdemos de nuestro objetivo pedagógico, pero también es necesario garantizar el derecho a la higiene, a la salud y, obviamente, todo lo que tiene que ver con la nutrición”.
Cómo colaborar con la institución
El principal fin es conseguir un termotanque que funcione con gas natural, ya que el establecimiento cuenta con ese servicio desde el año pasado.
Quienes deseen colaborar pueden acercarse directamente al establecimiento, conocida como “la escuela del puente”, o comunicarse telefónicamente al 343 5099657.
Además del termotanque, también reciben otras donaciones como útiles escolares o productos de limpieza.