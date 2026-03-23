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Enzo Barzola compartió escenario con Karina "La Princesita" en Paraná: "Estoy súper contento"

El joven artista Enzo Barzola vivió una experiencia única al cantar junto a Karina "La Princesita" en su ciudad natal, Paraná, en un encuentro que quedará en la memoria de todos. El músico dialogó con Elonce y cantó en vivo.

23 de Marzo de 2026
Contó a Elonce su experiencia con la canta de cumbia.
Contó a Elonce su experiencia con la canta de cumbia.

REDACCIÓN ELONCE

El joven artista Enzo Barzola vivió una experiencia única al cantar junto a Karina "La Princesita" en su ciudad natal, Paraná, en un encuentro que quedará en la memoria de todos. El músico dialogó con Elonce y cantó en vivo.

Enzo Barzola logró concretar un sueño: subirse al escenario junto a Karina "La Princesita" en un show realizado en Paraná.

 

Según relató a Elonce, se contactó con la artista a través de mensajes de Instagram: “La venían sondeando. Le mandé mensajes durante toda la semana. Anoche me estaba por acostar porque tenía que trabajar hoy en la mañana. Fui y dije voy a ir y si canto joya y si no canto, bueno, voy a estar”.

 

Una bienvenida espontánea y cálida

El artista explicó que el personal del boliche y el equipo de Karina lo recibieron con total cordialidad. “Me trataron super bien e, inclusive, me ayudaron también a poder estar ahí. Les agradezco a todos”, señaló.

Al momento de encontrarse con Karina, Enzo narró: “La encaré y le dije hola, Karina, ¿cómo andás? Me trató re bien”.

 

Durante la presentación, la intérprete le propuso continuar con un segundo tema tras finalizar el primero: “Me dijo que quería hacer otro. Me gustó, le gustó, así que estoy super contento por la oportunidad de subir con una cantante como ella, de nivel nacional e internacional. Es una referente”, comentó Enzo.

 

La música y el barrio como impulso

Barzola detalló que hace un año inició su proyecto como solista, acompañado de su banda: “Maurito en acordeón, Renzo en la guitarra, Amir en el bajo, Franco en el octa, Juanca en el otro octa, Lucas en teclado, Leo en el sonido”. Ensayan en Oro Verde. “Estamos grabando chochos, dedicándonos a lo covers, pero también trabajando en lo propio”, indicó.

Enzo cant&oacute; en vivo para el Elonce.
Enzo cantó en vivo para el Elonce.

El joven expresó que su motivación va más allá del reconocimiento: “Esto es por lo que estoy trabajando, por lo que quiero. No tanto por el reconocimiento sino para poder darle un mejor estilo de vida a mi familia y devolverle un poco de lo que me dieron mis viejos”. Además, compartió la alegría de recibir apoyo del barrio y de los fans: “Me reconocen, se quieren sacar fotos conmigo. Eso me pone re feliz y me dan ganas de seguir por este camino”.

“Qué más lindo que primero recibir el reconocimiento acá, en mi ciudad, en Paraná, en mi barrio. Últimamente me está pasando que los chicos me reconocen o quieren sacarse una foto conmigo, y eso me pone re feliz", expresó.

Enzo Barzola compartió escenario con Karina "La Princesita"

Enzo concluyó destacando que la experiencia lo motiva a seguir creciendo: “Esto no termina acá. Sigo haciendo música, queremos llegar a más lugares. Estamos buscando colaboraciones con cantantes copados. En cualquier momento todo se puede dar”.

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