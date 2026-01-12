Comenzó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Mate: furor por la presentación de Lali

La Fiesta Nacional del Mate ingresó en su cuenta regresiva y comienzan a definirse aspectos centrales de cara a las dos noches previstas para el 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Este lunes, la Municipalidad de Paraná precisó cómo será la venta de entradas para el sector preferencial y qué diferencias tendrá cada jornada.

En diálogo con Elonce, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, confirmó que “a partir de las 12 se podrá ingresar a entradauno.com para adquirir las entradas preferenciales”. Aclaró además que el resto del evento mantendrá su acceso libre y gratuito, tal como ocurre en cada edición.

La Fiesta Nacional del Mate tendrá un sector preferencial. Foto: Archivo Elonce.

“Sigue siendo un festival gratuito para la gran mayoría del público. El sector preferencial es una alternativa para quienes pueden pagar y desean estar más cerca del escenario”, explicó. Ese sector contará con barra y baños exclusivos, evitando que el público tenga que retirarse hacia otras áreas del predio.

Valores y diferencia entre el viernes y el sábado

Según indicó Clavenzani, los precios serán de 25.000 pesos para la noche del viernes y 40.000 pesos para el sábado. “Hay perfiles de público distintos. El viernes, con Los Nocheros, será modalidad platea y público sentado; el sábado, con Lali y una grilla más masiva, será modalidad campo”, detalló.

Consultado por la capacidad del sector preferencial, el funcionario indicó que se encuentra en evaluación. “En principio hablamos de unas 3.500 personas, pero puede ampliarse según demanda. Todavía estamos estudiando la logística”, señaló. A nivel general, estimó una fuerte concurrencia en ambas noches por el peso de la grilla y el crecimiento que ha tenido la fiesta.

En este contexto, minutos después de que se habilitó la venta de entradas se observó el cartel de entradas agotadas, pero inmediatamente volvieron a estar disponibles.

Secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani. Foto: Elonce.

Crecimiento cultural y producción

Clavenzani destacó el impacto cultural de la fiesta, sumando artistas nacionales e internacionales junto al Gran Ensamble del Paraná y los ganadores del Premate.

“La fiesta se posicionó entre las más convocantes del país. Es un orgullo para la ciudad. Hay mucho trabajo detrás y una programación amplia en el marco del verano”, afirmó.