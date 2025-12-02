En el Archivo General de Entre Ríos se exhibe una muestra sobre la historia del ferrocarril

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de una muestra única que rememora la historia del ferrocarril en la región. Invita a conocer su evolución y trascendencia a través de fotos, documentos y objetos originales. Estará abierta al público hasta este viernes 5 de diciembre.
El Archivo General de la Provincia invita a la comunidad a recorrer una muestra única que rememora la historia del ferrocarril en la región. Estará abierta al público hasta este viernes 5 de diciembre.
La exposición, que estuvo inicialmente disponible durante la Noche de los Museos, ofrece una oportunidad única para viajar al pasado de Entre Ríos a través de elementos históricos que reflejan la importancia del ferrocarril en la provincia.
Silvina Pérez, coordinadora del Archivo General de la Provincia, detalló que la muestra fue pensada para revivir una parte fundamental de la historia: “La idea surgió para una muestra para la Noche de los Museos y elegimos este tema tan importante que tiene que ver con el ferrocarril", explicó a Elonce. La exposición invita a los visitantes a descubrir la evolución del ferrocarril y su trascendencia para la región a través de fotografías, documentos históricos y objetos originales.
Entre las piezas destacadas, se encuentran fotografías de la estación de Paraná, una breve reseña histórica sobre el surgimiento del ferrocarril en Argentina y Entre Ríos, así como objetos del primer ferrocarril de la provincia, inaugurado en 1866, y del Ferrocarril Central, que comenzó a operar en 1887.
Durante la Noche de los Museos, la muestra fue un éxito rotundo, con una gran cantidad de visitas, especialmente de familias que compartieron sus recuerdos con las generaciones más jóvenes. “Era emocionante ver cómo llegaban las familias y les iban contando a sus hijos cómo había sido la experiencia de ese viaje en ferrocarril, algo que los chicos no tienen”, comentó Pérez, quien también destacó el detalle de la ambientación, con personal vestido como antiguos guardas de trenes, que marcaban boletos al igual que en los viejos tiempos.
La exposición cuenta con la colaboración de numerosas instituciones y museos que han prestado objetos y elementos de valor histórico.
Además de los elementos ferroviarios, la muestra también ofrece una mirada sobre el impacto del ferrocarril en la vida cotidiana: “A través de estos elementos que componen la muestra, uno también viaja al pasado no solo con el ferrocarril, sino con lo que representaba para la comunicación, la producción y el comercio en general”, expresó la coordinadora.
“El ferrocarril fue fundador de pueblos y fue la forma de comunicación, todo se transportaba por el ferrocarril. Entonces es un viaje a un ADN de todos los entrerrianos que siempre tenemos esperanza de que resurja y que podamos tener nuevamente ese medio de comunicación tan importante”, reflexionó Silvina Pérez sobre el legado que el ferrocarril dejó en la provincia y la importancia de seguir recordándolo.
La muestra está abierta al público desde las 7:30 hasta las 13:00 (calle Alameda de la Federación 222), y permanecerá disponible hasta el viernes 5 de diciembre. Aquellos grupos o personas que no puedan asistir en el horario estipulado pueden comunicarse por teléfono para coordinar un acceso especial. Elonce.com