El vóley del club Paracao realizará una peña folklorica para financiar su viaje a la Liga Federal en San Juan

El vóley del club Paracao atraviesa una etapa de fuerte actividad deportiva y organizativa. El plantel masculino competirá nuevamente en la Liga Federal de Vóley, que se disputará del 3 al 14 de febrero en San Juan, y para cubrir los costos del viaje la institución prepara una peña folklórica el próximo sábado 24 de enero, desde las 21, en las instalaciones del club.

La iniciativa combina financiamiento deportivo y actividad cultural, y será además la primera cita de una agenda especial hacia el aniversario número 80 del club, que se celebrará en agosto. El móvil de Elonce dialogó con Nicolás Lescano, entrenador del primer equipo y profesor de folklore, quien brindó detalles sobre la propuesta.

Nicolás Lescano, director técnico Club Paracao. Foto: Elonce.

Festival para ayudar al equipo

“Los fondos van a estar destinados a solventar gastos de la Liga Federal”, explicó Lescano, que adelantó que la peña contará con grupos musicales, ballets, escenario, pista de baile y servicio de cantina. Las entradas costarán $10.000 anticipadas y $12.000 en puerta, y pueden adquirirse en el club o a través de la cuenta de Instagram @paracaovoley.

Respecto del plantel, el DT señaló que el grupo está compuesto por jugadores de entre 15 y 31 años, en su mayoría formados en las inferiores. Sobre el torneo, destacó que es “largo y exigente” ya que se juega todos los días y define ascensos: “Los dos primeros, y a veces un tercero, suben a la Liga Nacional que antes era la A2”.

En cuanto a la preparación física, el plantel entrena doble turno: por la mañana con gimnasio y pelota, y por la tarde con más volumen técnico. “Es un torneo muy demandante, por eso estamos metiéndole todos los días”, concluyó.