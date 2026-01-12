 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná El sábado 24 de enero

El vóley del club Paracao realizará una peña folklorica para financiar su viaje a la Liga Federal en San Juan

El plantel masculino busca reunir fondos para competir del 3 al 14 de febrero en la tercera categoría del deporte. Habrá música, ballet, cantina y venta de entradas anticipadas. El evento será además la primera actividad rumbo al festejo por los 80 años de la institución.

12 de Enero de 2026
Club Atlético Paracao.
Club Atlético Paracao. Foto: Elonce.

REDACCIÓN ELONCE

El plantel masculino busca reunir fondos para competir del 3 al 14 de febrero en la tercera categoría del deporte. Habrá música, ballet, cantina y venta de entradas anticipadas. El evento será además la primera actividad rumbo al festejo por los 80 años de la institución.

El vóley del club Paracao atraviesa una etapa de fuerte actividad deportiva y organizativa. El plantel masculino competirá nuevamente en la Liga Federal de Vóley, que se disputará del 3 al 14 de febrero en San Juan, y para cubrir los costos del viaje la institución prepara una peña folklórica el próximo sábado 24 de enero, desde las 21, en las instalaciones del club.

 

La iniciativa combina financiamiento deportivo y actividad cultural, y será además la primera cita de una agenda especial hacia el aniversario número 80 del club, que se celebrará en agosto. El móvil de Elonce dialogó con Nicolás Lescano, entrenador del primer equipo y profesor de folklore, quien brindó detalles sobre la propuesta.

 

Nicol&aacute;s Lescano, director técnico Club Paracao. Foto: Elonce.
Nicolás Lescano, director técnico Club Paracao. Foto: Elonce.

 

Festival para ayudar al equipo

 

“Los fondos van a estar destinados a solventar gastos de la Liga Federal”, explicó Lescano, que adelantó que la peña contará con grupos musicales, ballets, escenario, pista de baile y servicio de cantina. Las entradas costarán $10.000 anticipadas y $12.000 en puerta, y pueden adquirirse en el club o a través de la cuenta de Instagram @paracaovoley.

Respecto del plantel, el DT señaló que el grupo está compuesto por jugadores de entre 15 y 31 años, en su mayoría formados en las inferiores. Sobre el torneo, destacó que es “largo y exigente” ya que se juega todos los días y define ascensos: “Los dos primeros, y a veces un tercero, suben a la Liga Nacional que antes era la A2”.

 

En cuanto a la preparación física, el plantel entrena doble turno: por la mañana con gimnasio y pelota, y por la tarde con más volumen técnico. “Es un torneo muy demandante, por eso estamos metiéndole todos los días”, concluyó.

 

Paracao realizará una peña para pagar su viaje a San Juan por la Liga Federal de Vóley

Temas:

Club Paracao folklore Liga Federal de Voley
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso