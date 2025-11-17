El Sindicato de Empleados de Comercio organizó el cuarto taller cognitivo para jubilados

REDACCIÓN ELONCE
El Sindicato de Empleados de Comercio organizó un taller cognitivo destinado a sus jubilados. El evento, que se realiza desde hace varios años, tiene como objetivo ofrecer a los adultos mayores una actividad recreativa y estimulante para mantener activa su mente y fortalecer los lazos de amistad y compañerismo.
La subsecretaria del Sindicato de Empleados de Comercio, María Eugenia Velázquez, se mostró muy contenta por la realización de este taller que se lleva a cabo de manera continua desde hace cuatro años. "Estamos muy contentos de poder volver a tener en nuestra sede el taller cognitivo para nuestros compañeros jubilados, que como todos saben, fueron una parte fundamental de nuestro sindicato. Nos da muchísima alegría poder tenerlos en nuestra casa y que puedan disfrutar y compartir", dijo a Elonce.
Este espacio de encuentro tiene un componente emocional importante, ya que muchos de los jubilados fueron compañeros de trabajo durante años. "Muchos se han conocido en el día a día, así que es un momento lindo para todos", agregó Velázquez.
La psicopedagoga Silvina, quien fue la impulsora de este taller, explicó que la idea surgió a partir de una necesidad real de los adultos mayores. "La longevidad de nuestros jubilados ha aumentado, por lo que un taller de este tipo ya no es un capricho, sino una necesidad", dijo. El taller se llama "Activa tu Mente" y su objetivo principal es estimular las capacidades cognitivas de los participantes a través de diversas actividades, como ejercicios de memoria y tareas que fomentan la interacción entre los jubilados.
"Disfrutamos todo. Cada encuentro es una diversión porque activa la mente. Y lo más lindo es que ellos se encuentran con sus pares, lo que los motiva a seguir participando", comentó Silvina.
La oferta del taller incluye también un espacio de recreación, con un servicio de merienda donde los jubilados pueden disfrutar de café, té, galletitas y tortas caseras, algo que se ha convertido en una tradición en cada encuentro.
Los jubilados no escondieron su entusiasmo al hablar sobre la experiencia. "La verdad es que me siento muy bien, tanto anímicamente como mentalmente. Es una ayuda enorme para nosotros", comentó uno de los jubilados, quien estuvo 40 años trabajando en supermercados. Otro compañero añadió: "Me encanta el taller porque es una manera de mantener la memoria activa y de hacer ejercicios que no solo nos ayudan a recordar, sino también a disfrutar".
Algunos de los ejercicios que se realizan incluyen juegos de palabras y actividades de memoria. "Hacemos de todo un poco. Hay ejercicios de todo tipo, y la que tiene la carpeta completa es esta", bromeó otro jubilado, mostrando su carpeta llena de tareas.
Los participantes, además de agradecer la oportunidad, hicieron un pedido común: que el taller fuera más largo. "Es muy lindo, pero lo tendrían que hacer más largo. Debería durar más tiempo", expresó otro de los jubilados presentes. Elonce.com