El Rally de las Princesas puso primera en Paraná con 32 autos en competencia

REDACCIÓN ELONCE
El Rally de las Princesas inició su 15º edición en Paraná con 32 vehículos en competencia. La jornada comenzó con la charla técnica y la largada oficial. Participantes y organizadores destacaron a Elonce el recorrido, la camaradería y el valor del evento para la ciudad.
Largó la 15º edición del Rally de las Princesas-Copa ESCO, este sábado desde el Hotel Mayorazgo de Paraná; se trata de una experiencia inolvidable a pleno glamour y diversión durante un recorrido de 160 kilómetros y cuyo regreso estaba previsto alrededor de las 18.30 en la capital entrerriana.
Entre las participantes, se presentó la navegante de un Bugatti Type 35 fabricado en Paraná por Pursang; y señaló que el equipo salió a probar el vehículo y tomó las recomendaciones para el recorrido. “Entramos las dos con lo justo”, destacó al describir el reducido espacio del modelo.
“La idea es disfrutar la carrera más allá de que somos competitivas”, indicó una de las integrantes del equipo que fue el primero en largar; y mencionó que el clima favorable acompañó la largada.
De hecho, el encargado de la charla técnica, Fernando Tumas, de Villa María, explicó que el trayecto presentaba sectores pintorescos. “El recorrido es muy lindo, muy pintoresco”, afirmó, aunque advirtió un tramo “medio poseado” donde se pidió mayor atención. Detalló que la competencia no se basaba en la velocidad, sino en la precisión. “La regularidad se trata no de ir lo más rápido posible, sino de ir lo más exacto posible”, señaló.
Camaradería y expectativas en la previa
A medida que avanzaba la preparación, otras corredoras expresaron sensaciones previas a la largada. “Siempre tenés un nivel de nervios, pero la idea es compartir y pasarla linda”, dijeron desde un equipo que destacó la camaradería del evento. Sobre la técnica, señalaron: “Medir la velocidad, ser constante y estar atenta a los carteles”.
El concejal Pablo Donadío estuvo presente en la largada en representación del Concejo Deliberante de Paraná, que declaró al evento de interés municipal. “Es un evento significativo para Paraná y para la provincia”, destacó, al señalar la presencia de corredoras de todo el país y de países vecinos.
Autos emblemáticos
Carolina y Fátima, integrantes de un equipo que compitió con un Alfa Romeo Brera rojo (propiedad de Luciano Gauto), describieron su entusiasmo. “Me encanta, desde que llego hasta que me voy la paso bárbaro”, señaló la piloto, mientras su copiloto añadió que su tarea sería “ayudar a llegar a tiempo y guiar”.
Otros vehículos clásicos también formaron parte del parque automotor. Un MGB de 1976, conducido por un binomio con 12 años de experiencia, fue uno de los modelos observados en la largada. “Es un auto inglés y no tiene el volante a la derecha debido a que fue importado a Europa”, contó otra de las competidoras.
Varias participantes remarcaron la importancia de la estética y la preparación personal. “Es muy importante el look del binomio”, mencionaron desde otro equipo, destacando además la atención al clima y al uso de protector solar.
La edición 2025 del Rally de las Princesas inició su marcha en un clima de entusiasmo generalizado, con la cuenta regresiva transmitida en vivo y la expectativa puesta en una jornada que combinó deporte, turismo y tradición automovilística.
La organización confirmó que participaron 32 vehículos.