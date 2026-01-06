El hospital de la Baxada comienza con testeos de VIH: horarios, requisitos y atención

El hospital de la Baxada de Paraná comenzará a realizar testeos voluntarios de VIH, ampliando el acceso al diagnóstico temprano en una zona de la ciudad donde existía una demanda sanitaria concreta. A partir de esta incorporación, las personas podrán acercarse sin orden médica y solicitar el estudio de manera espontánea.

En diálogo con Elonce, la coordinadora de VIH del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Tamara Moncagatta, explicó que la decisión se tomó tras el cambio de gestión del efector. “Incorporamos a un hospital como La Baxada aprovechando que ahora es de gestión provincial. En esta zona había una demanda que antes era respondida por el laboratorio de Epidemiología”, señaló.

Coordinadora de VIH del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Tamara Moncagatta. Foto: archivo Elonce.

Cómo funcionan los testeos en el hospital de la Baxada

Moncagatta detalló que el hospital de la Baxada no solo ofrecerá el testeo, sino también la posibilidad de vincular a los pacientes con el sistema de atención. “El hospital, como efector de salud, puede ofrecer el testeo voluntario y también la consejería en salud sexual y en infecciones de transmisión sexual”, indicó.

Los testeos se realizarán los días martes, de 10 a 18 horas. Las personas interesadas solo deben manifestar su intención de realizar el estudio y serán derivadas al sector de laboratorio, donde se realiza una extracción y toma de muestra. “Ese mismo día se brinda una aproximación del resultado. El confirmatorio puede demorar algunos días más”, explicó la funcionaria.

Ante un diagnóstico positivo, el hospital de la Baxada garantiza la continuidad del cuidado. Foto: archivo Elonce.

Acompañamiento ante un resultado positivo

Ante un diagnóstico positivo, el hospital de la Baxada garantiza la continuidad del cuidado. “La persona es incorporada al servicio de infectología, donde se inicia el tratamiento y se evalúa la presencia de otras infecciones de transmisión sexual”, afirmó Moncagatta. Además, destacó que la medicación está completamente cubierta: “La provisión es gratuita y está garantizada por el Ministerio de Salud de la Nación”.

La coordinadora remarcó la importancia del diagnóstico temprano. “Casi el 50% de los pacientes llegan tarde al diagnóstico, en un estadio sintomático. La propuesta es que, ante una situación de riesgo, la persona se testee y pueda iniciar tratamiento a tiempo”, sostuvo.

Prevención y acceso al sistema de salud

Desde el Ministerio de Salud subrayaron que el hospital de la Baxada se suma a una red de centros que buscan facilitar el acceso a la prevención y al tratamiento. “Cualquier centro de salud o guardia hospitalaria puede orientar ante una sospecha. Ahora también se incorpora Baxada como espacio de testeo voluntario”, concluyó Moncagatta, destacando que incluso existe profilaxis disponible para situaciones de riesgo recientes.