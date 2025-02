El ganador del concurso de cebadores brindó el secreto del éxito para un rico mate

Se desarrolló este viernes el comienzo de la 34º edición de la Fiesta Nacional del Mate en la ciudad de Paraná. Además de los diferentes espectáculos culturales, hubo otras alternativas en diferentes espacios. Uno de ellos fue el concurso de cebadores, que tuvo a su ganador.

Ariel Rosset, ganador del concurso de cebadores de la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate, contó cómo vivió la competencia: “Fue una experiencia maravillosa poder competir en mi ciudad en un evento con tanta repercusión y con lo que me gusta hacer, que es cebar unos ricos mates a la familia y amigos. Lo hago todos los días”.

Posteriormente, contó que siempre le encanta tomar ese rol de cebador: “Cebo los mates siempre cuando nos juntamos. Me dan termo y mate y ahí estoy yo”.

Foto: Elonce

“Soy nuevo en el barrio San Agustín así que me están conociendo. Están muy contentos los vecinos, gracia al cielo que me tocaron vecinos muy buenos. Hay un grupo que le manda mensajes a mi mamá para felicitarme”, agregó.

Sobre cuál cree que fue la fórmula secreta, sostuvo: “Traté de hacer un mate más vistoso, hacerle la montañita, sacarle el polvillo, que no es lo que hago habitualmente. Ahí no resultó, entonces participé en otra instancia en San Agustín, donde cebé los mates como lo hago siempre y resultó. Me dieron como ganador del concurso, me dieron un termo muy vistoso”. Además, sacó pecho del gran premio de esta ocasión, que es un viaje a Río de Janeiro: “Esta es la primera vez que iré y la primera vez que voy a volar”.

El secreto del éxito de Ariel Rosset para cebar un rico mate

Foto: Elonce

Foto: Elonce

El ganador de la 34º edición dio el paso a paso: “Previamente está girado el tapper (donde va la yerba). No tengo mucha ciencia con la cantidad, pero la dejo sueltita y armando la montañita. El agua va primero que la bombilla, se deja que se infle un poquito, tapo el agujerito para que no se llene de polvillo y levanto. Ahí vamos con el primer mate bien calentito”.