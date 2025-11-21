Festival Universitario de Música en la Plaza Alberdi: celebración, bandas y patio gastronómico

En el marco del festejo por los 60 años de la Facultad de Ciencias Económicas, se desarrolló el Festival Universitario de Música. Con bandas locales, emprendedores y patio gastronómico, la Plaza Alberdi es epicentro de la cultura universitaria hasta la medianoche.
La Plaza Alberdi, más conocida como Plaza de los Bomberos, se transformó en escenario para celebrar el Festival Universitario de Música, organizado en el marco del 60° aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos. El evento comenzó al mediodía con presentaciones de folklore, y por la noche fue el turno del rock, con bandas locales que buscaron impresionar a un jurado que evaluará sus performances con el objetivo de crear una nueva edición del festival en 2026.
La noche acompañó a los asistentes que se acercaron a disfrutar de este evento gratuito, que incluye no solo música, sino también un sector de emprendedores para recorrer y comprar productos artesanales, además de un patio gastronómico para disfrutar de una oferta variada de comidas y bebidas. “Está buenísimo que se organicen estos eventos donde podemos conocer artistas locales y, además, disfrutar de la plaza renovada”, comentó Luana, una estudiante de la Facultad de Trabajo Social que asistió al evento con un grupo de amigos.
Una propuesta inclusiva para todos los estudiantes y la comunidad
La iniciativa se destaca por su inclusión de diversas actividades que fomentan el encuentro y disfrute de los estudiantes y la comunidad. Muchos compartieron la experiencia con mates y cervezas, mientras otros aprovecharon para recorrer el sector de emprendedores. “Es un lindo plan para disfrutar del fin de la semana, con música en vivo y un ambiente relajado”, comentó Facundo, quien asistió con su hermano, estudiante de Ciencias Económicas, y agregó que se sentía “contento de estar participando en un evento tan completo, con buena música y buena gente”.
Los estudiantes de Económicas no solo disfrutaron como público, sino que también trabajaron para hacer posible el evento. Estefanía, quien formó parte de la barra para recaudar fondos para las disciplinas deportivas de la facultad, destacó la importancia de estas iniciativas: “Nos encanta que se organicen eventos de este tipo para la comunidad estudiantil y la gente acompaña. Es una gran oportunidad para disfrutar y, al mismo tiempo, colaborar con la facultad”, señaló.