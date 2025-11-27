La parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa celebró sus 25 años en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad educativa y los vecinos del Barrio La Milagrosa celebran el cierre del año jubilar por el 25º aniversario de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa con una emotiva procesión y la posterior celebración eucarística.
La comunidad del Barrio La Milagrosa de Paraná vivió una jornada de profunda fe y celebración al conmemorarse el 25º aniversario de la parroquia Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en el marco de su fiesta patronal.
Los actos centrales consistieron en la procesión barrial y misa aniversario que convocó a feligreses, parroquianos y a toda la comunidad educativa del Colegio Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
La jornada comenzó con un momento de gran solemnidad, cuando el arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín procedió a la bendición de la imagen recientemente pintada de la Virgen.
El recorrido se inició inmediatamente después de la bendición y la feligresía, que se expandió por más de una cuadra, acompañó la imagen por las calles tradicionales del barrio, incluyendo calles Los Naranjos, Las Acacias, Los Sauces, El Trébol, Santa María de Oro y El Talar, antes de regresar al templo.
Durante el trayecto, los vecinos y alumnos portaban pañuelos con la imagen de la Medalla Milagrosa, realizando un "avivamiento" a la Virgen. Una vez finalizada la procesión, tuvo lugar la celebración eucarística.
Aniversario
El sacerdote Luciano Murador, referente de la parroquia, se refirió al significado de la fecha: "Acá estamos cerrando nuestro año jubilar de los 25 años de la Virgen de la Medalla Milagrosa, así que, con mucha alegría, queriendo recibir las gracias que ella nos quiere regalar", afirmó a Elonce.
El sacerdote destacó el esfuerzo del Ministerio de Música de la parroquia, señalando que: "los chicos se han ofrecido de muy buena voluntad a acompañarnos en la misa”.
Mensaje del arzobispo
Monseñor Raúl Martín, por su parte, brindó un mensaje de esperanza y fe a los presentes: "La Medalla Milagrosa tiene algo muy concreto, es algo tangible en la expresión de este Dios que se hace presente en nuestra vida de mil maneras", declaró el arzobispo.
Posteriormente agregó una invitación a la confianza: "Qué bueno es animarnos a confiar y si confiamos, animémonos a pedirle. Dios dice: cuando nosotros pedimos, Él da. Bueno, cuando le pedimos a través de las manos de María, ¡cuánto más! Que sea un día de fiesta, de alegría y que nos animemos a pedirle a Dios lo que necesitamos, que acreciente nuestra fe en este año de tanta esperanza", manifestó monseñor Martín
Advocación
La Virgen de la Medalla Milagrosa, cuyo origen data de la aparición en 1830 a Santa Catalina Labouré en Francia, es una de las advocaciones marianas más conocidas, caracterizada por su manto y los rayos que parten de sus manos abiertas, pisando el globo terráqueo y aplastando a la serpiente, que simboliza al demonio.