El Club Náutico Paraná celebró a sus deportistas destacados en una gala de premiación

REDACCIÓN ELONCE
El Club Náutico Paraná realizó una celebración para destacar a sus atletas en 12 disciplinas y premiar su esfuerzo diario. En diálogo con Elonce, autoridades dieron sus impresiones sobre la noche e invitaron a la comunidad a sumarse a las disciplinas náuticas.
Un grato momento se vivió en el Club Náutico Paraná, donde se realizó una gala de premiación para reconocer a todos los socios y deportistas que participan activamente en las diferentes actividades de aguas abiertas. “Esto es un club exclusivamente náutico y como Club tenemos la obligación y el gusto de reconocer a nuestros deportistas”, destacó Alejandro Curto, presidente del club.
“Esta fábrica de campeones ha generado subcampeones y campeones mundiales, atletas destacados a nivel nacional e internacional y hasta una atleta olímpica el año pasado”, resaltó Curto, subrayando la relevancia del club en la formación deportiva.
El club cuenta con 12 disciplinas, entre las cuales se destacan vela, optimist, wakeboard, canotaje, remo y buceo. Además, se destacó el trabajo del personal del club y las subcomisiones que impulsan cada actividad específica. “Hay que saber retribuir el esfuerzo diario”, remarcó la autoridad.
Pablo Mayol, miembro del club, agregó: “Es una fiesta del deporte, y en el náutico todos son deportistas que necesitan este reconocimiento desde la institución. Es un simple diploma, pero simboliza el esfuerzo y la dedicación”.
Premios a los más destacados y promoción del deporte
Durante la gala, se entregaron diplomas y premios a los deportistas, desde los más chicos hasta los adultos. Entre ellos, un niño recibió un reconocimiento por ser el más joven en culminar una regatta que reunió a participantes de todo el país.
El club invita a los niños a partir de los 6 años a conocer la disciplina de optimist, los sábados, para acercarse a la práctica de los deportes náuticos. María José, instructora del club desde hace más de 15 años, aseguró: “Esta es mi casa y lo que más disfruto es estar acá compartiendo con estos pequeños”.
La fiesta deportiva del Club Náutico Paraná finalizó con aplausos y sonrisas, reconociendo el esfuerzo de todos los socios y atletas que representan al club en competencias locales, nacionales e internacionales. La jornada reafirmó el compromiso de la institución con el desarrollo deportivo y la formación integral de los jóvenes.