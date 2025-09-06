El Centro Cultural Juan L. Ortiz “está recuperado y valorizado”, aseguró la intendenta Rosario Romero

Se llevó a cabo un acto de reinauguración del Centro Cultural Juan L. Ortiz en horas de la tarde-noche del sábado en la ciudad de Paraná. La intendenta, Rosario Romero, encabezó el acto. Además, dijeron presente en el lugar el viceintendente, David Cáceres, y el candidato a la Cámara de Senadores por la lista Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl.

Rosario Romero, intendenta de Paraná. Foto: Elonce.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, expuso que el Centro Cultural Juan L. Ortiz “está recuperado, valorizado y reconociendo su historia y las continuidades. Es la obra que empezó en su momento ‘Beto’ Bahl, nosotros la continuamos, reconociendo a los paranaenses que, con sus tasas, se aplican estas obras tan lindas. Este Centro Cultural quedó más abierto, quedó integrado al barrio, forme parte, a futuro, de un distrito cultural que continúe en calle Ituzaingó con los emplazamientos de arte que ya están ahí”. En la misma línea, ahondó: “Toda esta zona ya está habitada por los artistas y queremos que se habite aún más”.

Adán Humberto Bahl. Foto: Elonce.

Adán Bahl, candidato por Fuerza Entre Ríos de cara a las Elecciones Legislativas 2025, argumentó estar “contento por el esplendor del lugar”. Asimismo, expresó: “Es un lugar para la cultura y también para la industria cultural. Con los motores de la economía hay que trabajar con todos y este es un lugar donde podemos venir a disfrutar, los artistas pueden venir a mostrar su talento, trabajar y vivir de ello”.

David Cáceres, viceintendente de Paraná. Foto: Elonce.

El viceintendente de Paraná, por su lado, destacó: “Estamos contentos de estar en esta reinauguración. Estamos en una zona de la ciudad que tiene una alta carga identitaria para los paranaenses, pero también celebrando la puesta valor de este Centro Cultural para revalorizar nuestra cultura”.