El aumento de casos de tos convulsa preocupa a Entre Ríos: “las vacunas salvan vidas”, recomendaron médicos

REDACCIÓN ELONCE
La baja cobertura de vacunación y el aumento de casos de tos convulsa en menores de un año son una preocupación creciente. Médicos explican las causas y cómo prevenir la enfermedad.
Entre Ríos sigue de cerca el aumento de los casos de tos convulsa, una enfermedad infecciosa altamente contagiosa que afecta principalmente a los menores de un año. A nivel nacional, entre enero y la semana 45 de este año, se han reportado más de 4.400 casos sospechosos, con 516 casos confirmados y lamentablemente, 7 muertes, en su mayoría en bebés. Esta situación ha encendido las alarmas en el ámbito sanitario, ya que los niños más pequeños, especialmente aquellos que no han completado su esquema de vacunación, siguen siendo el grupo más vulnerable.
A raíz de esta preocupación, Anabella Colazo, presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Río Paraná, y Roberto Ariel, vicepresidente de la misma institución, dieron a conocer el panorama actual de la tos convulsa en la región, así como los esfuerzos para concientizar a la población sobre la importancia de la vacunación. En un diálogo con los medios, ambos profesionales de la salud destacaron que uno de los mayores problemas es la baja cobertura de vacunación, que sigue siendo un desafío a nivel nacional y regional.
La situación alarmante de la tos convulsa en menores
La tos convulsa, también conocida como "coqueluche", es una enfermedad bacteriana que afecta las vías respiratorias, provocando accesos de tos intensos y prolongados. "Es una enfermedad que se caracteriza por una tos intensa y que puede generar complicaciones graves en menores de un año, especialmente en aquellos que no han completado su esquema de vacunación", explicó Colazo. La tos convulsa es especialmente peligrosa en los bebés menores de seis meses, ya que al no haber recibido todas las dosis de la vacuna, su sistema respiratorio es más vulnerable.
La doctora explicó que los accesos de tos pueden ser tan severos que el niño se quede sin respiración entre uno y otro ataque de tos. "Son apneas, pausas respiratorias importantes, y es lo que puede desencadenar complicaciones graves como neumonías, hospitalizaciones e incluso convulsiones si no se diagnostica a tiempo", agregó.
Este tipo de tos se caracteriza por su forma "quintosa", lo que significa que el niño no puede respirar entre una tos y otra, lo que puede llevar a un cuadro grave de asfixia, llegando incluso a la pérdida de color en la piel (cianosis) por la falta de oxígeno. "Es importante que los padres estén atentos a estos síntomas, ya que la tos convulsa en menores de un año puede ser letal si no se trata a tiempo", enfatizó Colazo.
Vacunación: la principal herramienta de prevención
En medio de este escenario preocupante, la vacunación sigue siendo la principal herramienta de prevención. Sin embargo, tanto Colazo como Ariel señalaron que en los últimos años ha habido una disminución en la tasa de vacunación, tanto a nivel nacional como en la provincia de Entre Ríos. Según los datos oficiales, la cobertura de vacunación en la población infantil está por debajo del umbral deseado de 95%, una cifra que los especialistas consideran crucial para evitar brotes de enfermedades prevenibles.
"Estamos en niveles de vacunación muy por debajo de lo deseable, que serían el 95% de la población inmunizada", explicó Ariel, quien destacó que la cobertura de vacunación en menores de edad está por debajo del 50% en algunas áreas, lo que representa un riesgo importante. "Es alarmante que lleguemos a estos niveles de vacunación tan bajos, ya que los niños no vacunados tienen un riesgo mucho mayor de contraer enfermedades como la tos convulsa", agregó.
Ambos médicos coincidieron en que parte del problema radica en la desinformación que existe alrededor de las vacunas. "Desafortunadamente, hay una desconfianza hacia las vacunas, cuando son absolutamente seguras, gratuitas y obligatorias", afirmó Colazo, quien destacó que la sociedad aún no es plenamente consciente de los costos que implicaría comprar las vacunas en el mercado privado. Para poner en perspectiva el beneficio de las vacunas públicas, la presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría Río Paraná hizo hincapié en que, por ejemplo, la vacuna contra el HPV, que se aplica a los 11 años para prevenir el cáncer de cuello uterino, cuesta alrededor de 400.000 pesos en las farmacias, mientras que en el sistema público es gratuita.
La politización de la vacunación y el impacto en la salud pública
En cuanto a las razones detrás de la baja cobertura, tanto Colazo como Ariel apuntaron a la politización de la vacunación, que, según ellos, afectó la percepción de la población durante la pandemia. "La pandemia de COVID-19 trajo consigo una serie de dudas y cuestionamientos respecto a las vacunas, lo que generó un ambiente de desconfianza", expresó Ariel. "Este clima de incertidumbre afectó la actitud de las personas frente a la vacunación, y ahora estamos viendo las consecuencias", añadió.
Los médicos explicaron que, si bien la vacuna contra el COVID-19 fue administrada rápidamente debido a la urgencia sanitaria, la tecnología utilizada en las vacunas es segura y probada. "La matriz en la cual se basaron las vacunas contra el COVID-19 ya estaba desarrollada con anterioridad, como la vacuna Salk contra la poliomielitis", aclaró Ariel. "Lo que ocurre es que no se tuvo la prueba del tiempo, como con las vacunas tradicionales, pero la evidencia ha demostrado que las personas vacunadas tienen una menor probabilidad de sufrir complicaciones graves", agregó.
El desafío de reconquistar la confianza de la población
Con respecto al futuro, los especialistas resaltaron que uno de los mayores desafíos es recuperar la confianza de la población en las vacunas y asegurar que los niños reciban las inmunizaciones correspondientes. Ariel mencionó que, en el pasado, las escuelas tenían un papel clave en la promoción de la vacunación. "Antes, los niños no podían matricularse en el nivel secundario sin un carnet de vacunación completo", recordó. Sin embargo, con el tiempo, esa práctica ha desaparecido, lo que, en opinión de los médicos, contribuyó a la disminución de la cobertura.
"En muchos casos, ya no es obligatorio presentar el carnet de vacunación para la matrícula escolar", afirmó Colazo. "Si bien se sigue recomendando, el sistema ha dejado de hacer de la vacunación un requisito fundamental para acceder a la educación. Esto es algo que debemos cambiar si queremos asegurar la protección de nuestros niños", señaló.
El camino hacia la erradicación de enfermedades prevenibles
Finalmente, los médicos hicieron un llamado a la acción para que los padres tomen conciencia de la importancia de mantener al día el calendario de vacunación. "Las vacunas no solo protegen al niño que las recibe, sino también a toda la comunidad", expresó Ariel. "Vacunarse es un acto de responsabilidad social, ya que no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean", concluyó.