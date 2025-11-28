Egresaron 78 nuevos oficiales ayudantes de la Policía de Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
La Policía de Entre Ríos celebró la graduación de 78 nuevos oficiales ayudantes, con un evento de gran significado para la seguridad provincial.
Este viernes por la noche, en el Teatro 3 de Febrero de Paraná, se celebró un evento de gran relevancia para la Policía de Entre Ríos: el egreso de 78 nuevos oficiales ayudantes, de los cuales 24 son mujeres. Esta ceremonia marca la culminación de tres años de formación intensiva, pero también el inicio de una nueva etapa para estos jóvenes, que a partir del lunes próximo comenzarán su práctica profesionalizante y, en enero, tomarán sus destinos definitivos en distintas localidades de la provincia. La graduación fue presenciada por familiares y autoridades locales, entre ellas el jefe de la Policía de Entre Ríos, Claudio Omar González.
"Este es un momento de gran satisfacción tanto para los nuevos oficiales como para sus familias", destacó el comisario general González en diálogo con Elonce. "Es la coronación de un proceso de formación y, al mismo tiempo, el inicio de un nuevo camino en el que se capacitarán para servir a la comunidad. Hoy celebramos no solo el esfuerzo de los egresados, sino también el de sus familias que los han acompañado durante todo este proceso", explicó. Los nuevos oficiales viajarán el lunes a Chile para realizar un intercambio con Carabineros, como parte de su formación internacional.
Un futuro prometedor para la seguridad provincial
Los egresados de la promoción 2025 del Instituto Universitario Policial de Entre Ríos se preparan para enfrentar los desafíos del servicio policial con herramientas adquiridas. A partir de enero, tras completar su práctica profesional, los nuevos oficiales recibirán sus armas, credenciales y chalecos balísticos, y comenzarán a desempeñar sus funciones en todo el territorio provincial. La novedad de este año es que, por primera vez, los oficiales que egresan de cuarto año lo harán de manera virtual, lo que les permitirá ser asignados directamente a sus destinos sin la necesidad de esperar a una formación presencial.
"Este es un paso importante para la Policía de Entre Ríos, porque permitirá una rápida integración de los oficiales a sus funciones", señaló González, aludiendo a las nuevas modalidades de formación que se implementaron para optimizar los tiempos y mejorar la distribución de los recursos. De esta manera, los oficiales ayudantes podrán estabilizarse en sus lugares de destino junto a sus familias, lo que les permitirá comenzar su carrera con mayor estabilidad.
Reconocimiento a los comisarios generales destacados
En la misma ceremonia, se realizó un emotivo reconocimiento a los oficiales que lograron ascender a la jerarquía más alta en la Policía de Entre Ríos. Los comisarios generales Jorge Gallardo (Director General de Institutos Policiales), Estela Maris Jacob (Directora General de Administración) y Rafael Godoy (Director General de la Costa del Uruguay) fueron distinguidos con la réplica del sable de Urquiza, un honor reservado para aquellos que alcanzan el máximo cargo dentro de la fuerza.
El jefe de la Policía concluyó la ceremonia agradeciendo a los presentes y reafirmando el compromiso de la institución con la formación y capacitación constante de sus miembros. "Seguimos trabajando para brindar un mejor servicio a la comunidad, capacitar a nuestros oficiales y asegurar una policía más cercana