Paraná En el área del Ministerio de Seguridad

Iniciaron sumario y suspendieron haberes a dos empleados estatales por más de 80 inasistencias sin aviso

Dos agentes de la Dirección de Derechos Humanos de la provincia quedaron bajo investigación por acumular 84 ausencias sin aviso entre julio y octubre de 2025. Las resoluciones incluyen suspensión preventiva de haberes.

2 de Diciembre de 2025
El Gobierno entrerriano dispuso la apertura de sumarios administrativos contra dos agentes de la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia, tras constatarse que cada uno acumuló un total de 84 inasistencias sin aviso en un período de cuatro meses. Las medidas quedaron formalizadas en decretos publicados en el Boletín Oficial N° 28.227.

 

Según se estableció, los agentes identificados como P. A. I. y C. A. A. registraron ausencias reiteradas y sin justificación durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 2025. Las faltas, distribuidas de manera consecutiva y por períodos prolongados, fueron consideradas presuntamente encuadradas en lo previsto por el artículo 71 inciso a) de la Ley 9755, marco regulatorio del empleo público provincial.

 

Ante esta situación, la autoridad provincial resolvió iniciar las actuaciones administrativas correspondientes con el fin de determinar responsabilidades y evaluar eventuales sanciones disciplinarias.

 

Los decretos ordenaron remitir las actuaciones a la Dirección de Sumarios, dependiente de Fiscalía de Estado, que será el organismo encargado de avanzar en la instrucción de los expedientes y reunir los elementos necesarios para su resolución.

 

Asimismo, se ratificó la plena vigencia del Reglamento de Sumarios Administrativos aprobado por Decreto Nº 02/70 SGG y sus modificatorios, normativa que regirá el proceso disciplinario iniciado.

 

Suspensión preventiva de haberes

 

En ambos casos se dispuso la suspensión preventiva de haberes, medida adoptada en función de los fundamentos expuestos en los considerandos de las resoluciones oficiales. La decisión permanecerá vigente mientras avance la instrucción sumarial y hasta que se determine la responsabilidad administrativa de cada agente.

 

Las faltas sin aviso

La agente P.A.I y el agente C. A. A faltaron los días:

- 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 y 31 de Julio de 2025;

- 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28 y 29 de Agosto de 2025;

- 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 y 30 de septiembre de 2025;

- 01, 02, 03, 06, 08, 09, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 y 31 de Octubre de 2025.

sumario inasistencia Gobierno de Entre Ríos suspensión haberes faltas injustificadas
