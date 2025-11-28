Distinguieron como Personalidades Destacadas a integrantes de Veteranos de Paz

En una sesión de “El Concejo en tu Barrio”, el Concejo Deliberante entregó diplomas a miembros del Grupo de Veteranos de Paz por su labor humanitaria durante el conflicto en la ex Yugoslavia.
El Concejo Deliberante entregó este viernes los diplomas que declararon Personalidad Destacada de la ciudad a los integrantes del Grupo de Veteranos de Paz en Naciones Unidas, ex Ejército Argentino N° 7. La distinción se otorgó en el marco del programa “El Concejo en tu Barrio”, cuya sesión se realizó desde las 9 en el playón deportivo del Parque Gazzano, en avenida Zanni 1684.
El reconocimiento alcanzó a los veteranos que prestaron asistencia y ayuda humanitaria durante la guerra de la ex Yugoslavia —actual Croacia— en 1995, entre los meses de enero y julio. Los homenajeados formaron parte de las misiones de paz de Naciones Unidas que operaron en un contexto de alta tensión y ruptura de acuerdos entre Serbia y Croacia.
“Fuimos testigos de hechos complejos”
Alberto Córdoba, uno de los veteranos distinguidos, recordó ante Elonce que su presencia en la zona respondió al mandato de Naciones Unidas. “Nosotros representábamos a Naciones Unidas, por tanto, esto es conocimiento de lo que ha pasado en el año 1995”, relató.
Explicó que su labor se desarrolló en un escenario crítico. “Se denomina ayuda humanitaria, pero en tiempo complejo, ¿no es cierto? De esto que era el primero de mayo se hizo una ruptura del acuerdo que tenían en ello, Serbia y Croacia, y se encontraron nuevamente en el conflicto”, señaló.
El veterano destacó que, pese al riesgo, el grupo regresó sin bajas. “Nosotros solamente fuimos testigos de esos hechos y que gracias a Dios no nos ha pasado nada. Vinimos todos sin tener ningún accidente. Alguna escaramuza, ¿no es cierto? nada más, pero hechos de fallecimiento”, expresó.
Un reconocimiento que fortalece la memoria
Córdoba manifestó su emoción por la distinción otorgada por el Concejo Deliberante. “A mí me enorgullece, ¿no es cierto? Pero más que nada es algo honorable para las personas, ¿no es cierto?, que recibamos este reconocimiento”, afirmó.
El veterano valoró también el acompañamiento institucional. “La municipalidad como tanto la gobernación también que nos ha reconocido, son temas que ayudan a las personas a reconocerse en sí mismo”, sostuvo.
Recordó que algunos integrantes ya no están presentes para compartir el homenaje. “Nos acompañan hoy los que van a recibir; no pueden ser todos porque han fallecido dos”, lamentó.
La continuidad del compromiso
Durante la ceremonia, Córdoba destacó que hoy los ex integrantes conforman una organización para mantener viva la experiencia y el espíritu de servicio. “También nos acompaña lo que formamos hoy, ¿no es cierto? Hoy formamos una asociación de veteranos de Misiones de Paz”, explicó.
La entrega de diplomas se enmarcó en las actividades del Concejo en territorio, previstas en la Ordenanza Nº 9388, que busca acercar el cuerpo legislativo a las instituciones barriales.