Desvíos de tránsito y cambios en recorridos de colectivos en distintos sectores de Paraná

Continúan los desvíos de tránsito en distintos sectores de la ciudad de Paraná por obras de infraestructura y también cambios recorridos de algunas líneas del transporte urbano.
Debido a la obra de infraestructura que se realiza en la cuenca del arroyo La Santiagueña, la Municipalidad de Paraná recordó que siguen vigentes los desvíos en el tránsito y cambios en los colectivos.
Las restricciones y modificaciones en la circulación vehicular, así como cambios en algunos recorridos del transporte público urbano de pasajeros, se mantienen para los siguientes sectores de la ciudad:
-Gardel y Buenos Aires: corte total de circulación.
-San Martín y Victoria: corte parcial, con acceso habilitado para residentes de la zona.
-Corrientes y La Paz: corte total durante el desarrollo de las tareas previstas. Abre el tránsito a partir de las 17 hs
Asimismo, debido al corte total en calles Gardel y Buenos Aires, se implementan desvíos en las líneas E, C y L del transporte urbano de pasajeros.
Las líneas E y C circularán por Santa Fe, Malvinas, San Lorenzo, San Juan y Colón para luego retomar su recorrido habitual. Como parada provisoria, se encuentra habilitada la ubicada en San Lorenzo y San Juan.
Por su parte, la línea L realizará su recorrido por Santa Fe, Alameda de la Federación, Buenos Aires, General Urquiza y Arturo Illia, y posteriormente retomará su trayecto habitual. Las paradas provisorias habilitadas se encuentran en Buenos Aires 335 (Museo Provincial de Bellas Artes) y Urquiza 617 (Escuela República de Entre Ríos).
Se solicita a conductores, peatones y usuarios del transporte público respetar la señalización preventiva, circular con precaución, y optar por vías alternativas para evitar demoras.
Las restricciones y modificaciones permanecerán vigentes hasta la conclusión de las tareas previstas en el marco de la obra ejecutada por el gobierno provincial.