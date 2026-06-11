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Paraná Por obras de infraestructura

Desvíos de tránsito y cambios en recorridos de colectivos en distintos sectores de Paraná

Continúan los desvíos de tránsito en distintos sectores de la ciudad de Paraná por obras de infraestructura y también cambios recorridos de algunas líneas del transporte urbano.

11 de Junio de 2026
Continúan los desvíos de tránsito
Continúan los desvíos de tránsito

Continúan los desvíos de tránsito en distintos sectores de la ciudad de Paraná por obras de infraestructura y también cambios recorridos de algunas líneas del transporte urbano.

Debido a la obra de infraestructura que se realiza en la cuenca del arroyo La Santiagueña, la Municipalidad de Paraná recordó que siguen vigentes los desvíos en el tránsito y cambios en los colectivos.

 

Las restricciones y modificaciones en la circulación vehicular, así como cambios en algunos recorridos del transporte público urbano de pasajeros, se mantienen para los siguientes sectores de la ciudad:

 

-Gardel y Buenos Aires: corte total de circulación.

-San Martín y Victoria: corte parcial, con acceso habilitado para residentes de la zona.

-Corrientes y La Paz: corte total durante el desarrollo de las tareas previstas. Abre el tránsito a partir de las 17 hs

 

Asimismo, debido al corte total en calles Gardel y Buenos Aires, se implementan desvíos en las líneas E, C y L del transporte urbano de pasajeros.

 

Las líneas E y C circularán por Santa Fe, Malvinas, San Lorenzo, San Juan y Colón para luego retomar su recorrido habitual. Como parada provisoria, se encuentra habilitada la ubicada en San Lorenzo y San Juan.

 

Por su parte, la línea L realizará su recorrido por Santa Fe, Alameda de la Federación, Buenos Aires, General Urquiza y Arturo Illia, y posteriormente retomará su trayecto habitual. Las paradas provisorias habilitadas se encuentran en Buenos Aires 335 (Museo Provincial de Bellas Artes) y Urquiza 617 (Escuela República de Entre Ríos).

 

Se solicita a conductores, peatones y usuarios del transporte público respetar la señalización preventiva, circular con precaución, y optar por vías alternativas para evitar demoras.

 

Las restricciones y modificaciones permanecerán vigentes hasta la conclusión de las tareas previstas en el marco de la obra ejecutada por el gobierno provincial.

Temas:

cortes desvío Tránsito colectivos Paraná
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