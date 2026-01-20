Dengue: monitorean ovitrampas y realizan descacharrización en barrios de Paraná

Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos, con antecedente de viaje a Brasil, y el total de contagios en la provincia ascendió a dos. En este contexto, se reforzaron las tareas de prevención y control en la ciudad de Paraná, donde por el momento no se registraron casos autóctonos.

En diálogo con Elonce, la secretaria de Salud municipal, Claudia Enrique, explicó que la situación en la capital entrerriana se mantiene bajo control, aunque advirtió sobre la importancia de bloquear los casos importados. “Por ahora no estamos registrando casos en la ciudad”, señaló.

Enrique detalló que el Municipio viene realizando un monitoreo permanente a través de ovitrampas, un sistema clave para detectar la presencia del mosquito transmisor. “Estamos haciendo el monitoreo con las ovitrampas y, en base a eso, cuando una ovitrampa da valores altos en forma sostenida, se realiza descacharrización”, indicó.

Como ejemplo, mencionó un operativo reciente: “Ayer se hizo descacharrización en el barrio Paraná XIV, donde la ovitrampa estaba dando alta”. Además, anticipó que el próximo sector en el que se intervendrá será Santa Lucía, otra zona que presentó niveles elevados de ovipostura.

El rol de la comunidad

La funcionaria remarcó que la disminución de mosquitos no siempre está asociada a la fumigación. “Que uno no sienta que hay mosquitos no tiene que ver necesariamente con fumigar. Si no hay mosquitos es porque no hay criaderos, y eso es lo importante”, afirmó.

En ese sentido, destacó el compromiso de la población, aunque insistió en no bajar la guardia. “Entendemos que la población está ateniéndose a los cuidados, pero nunca hay que dejar de estar alerta. El llamado es siempre a descacharrizar, más allá de los operativos puntuales que realice la Municipalidad”, sostuvo.

Enrique pidió especial atención luego de las lluvias, ya que pueden generarse acumulaciones de agua en patios y espacios comunes. “A veces uno no lo ve y lo deja, y eso termina siendo un criadero”, advirtió.

Más ovitrampas y monitoreo semanal

La secretaria de Salud explicó que este año se incrementó la cantidad de ovitrampas instaladas en la ciudad respecto de 2025. “Todos los martes, los responsables levantan la foto, cambian la ovitrampa y se cuentan los huevos. En base a eso se determina cuáles son los lugares con mayor ovipostura”, precisó.

Finalmente, recordó que el mosquito Aedes aegypti suele encontrarse en zonas frescas, húmedas y con sombra, cerca de las personas. “Se trabaja en fumigación, pero apuntando al mosquito común en eventos. Si hay un caso confirmado de dengue, ahí sí se hace la fumigación de las manzanas correspondientes”, aclaró.