Confirmaron nuevo caso de dengue en Entre Ríos: es una persona que estuvo en Brasil

Confirmaron un nuevo caso de dengue en Entre Ríos: es un paciente que había estado en Brasil

Las autoridades sanitarias confirmaron un nuevo caso de dengue en la provincia de Entre Ríos, y en total son dos contagios. Este último correspondiente a un paciente que presentaba antecedente de viaje a Brasil. El caso fue informado a través del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que detalló además la situación epidemiológica a nivel nacional.

Según el informe oficial, en todo el país se confirmaron hasta el momento 14 casos de dengue. En ese total se detectó la circulación de las cepas DENV 1, DENV 2 y DENV 3, y se indicó que el 67% de los pacientes manifestó antecedentes de viaje al exterior, principalmente a Paraguay, México, Indonesia, Brasil, Sri Lanka, Pakistán y Cuba.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti, que se caracteriza por su color negro con franjas blancas en las patas y el abdomen. Tras un período de incubación que varía entre 4 y 10 días, la infección suele comenzar con fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulares, dolor detrás de los ojos, náuseas y malestar general.

Casos de Dengue

Los especialistas advirtieron que, entre el tercer y el séptimo día de evolución, algunos pacientes pueden atravesar una fase crítica. Este período coincide con el descenso de la fiebre y es cuando aumenta el riesgo de complicaciones.

“Es fundamental reconocer los signos de alarma que requieren consulta médica inmediata, como dolor abdominal intenso y persistente, vómitos reiterados, sangrados, somnolencia excesiva o irritabilidad marcada”, advirtió la doctora Valeria El Haj.

Ante la sospecha de dengue, los profesionales de la salud desaconsejaron la automedicación y alertaron especialmente sobre el uso de antiinflamatorios como ibuprofeno o ácido acetilsalicílico, ya que incrementan el riesgo de sangrado.

“No existe un tratamiento antiviral específico para el dengue. El abordaje es sintomático y de soporte, con especial énfasis en la hidratación y el control clínico. En los cuadros más graves puede ser necesaria la internación y el monitoreo estrecho del paciente”, explicó la directora médica nacional de Ospedyc.

Medidas para frenar la circulación del dengue

El mosquito Aedes aegypti se reproduce en cualquier objeto que acumule agua limpia, incluso en pequeñas cantidades. Sus huevos pueden sobrevivir más de un año en condiciones adversas y eclosionar cuando vuelven a entrar en contacto con el agua, por lo que la eliminación de criaderos debe realizarse de manera constante durante todo el año.

Reducir recipientes con agua acumulada en viviendas, patios y espacios comunes es considerada la medida más eficaz para interrumpir el ciclo de transmisión.

“A nivel personal, el uso de repelentes es una herramienta central de protección. Es importante conocer su concentración, ya que de ella depende el tiempo de acción”, señaló El Haj. Un repelente con 10% de DEET protege entre 2 y 3 horas, mientras que uno con 25% puede brindar hasta 6 horas de protección.

Vacuna del dengue

En cuanto a la vacunación, en Argentina se encuentra disponible una vacuna contra el dengue para personas mayores de 4 años, que se aplica en dos dosis con un intervalo de tres meses y brinda protección frente a los cuatro serotipos del virus. Aunque no integra el Calendario Nacional de Vacunación, está disponible en el sector privado y en algunas jurisdicciones.