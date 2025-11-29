Declararon Huésped de Honor de Paraná a Rolo Sartorio por su apoyo a Campanas de Esperanza

La intendenta Rosario Romero destacó el compromiso de Rolando “Rolo” Sartorio, cantante de La Beriso, con niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos. La distinción valoró su labor humana y su acompañamiento a Campanas de Esperanza.
Por su acompañamiento permanente a Campanas de Esperanza y su compromiso con acciones solidarias destinadas a pacientes oncológicos, Rolando “Rolo” Sartorio fue distinguido como Huésped de Honor de Paraná-. La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales y referentes de la organización.
La intendenta de Paraná, Rosario Romero, explicó a Elonce que la distinción se entregó por la labor humana del músico, más allá de su reconocido liderazgo dentro de una de las bandas más populares del país. “Rolo es una persona conocida por su labor musical, por su liderazgo dentro de un grupo de los más conocidos del país. El tema es que aparte de eso ha elegido jugarse con una actitud solidaria para con las personas que tienen cáncer y acompañar un proceso que hacen muchas instituciones, en especial Campanas de Esperanza”, señaló.
Fundamentos del reconocimiento
Romero subrayó que el municipio es cuidadoso al momento de otorgar distinciones. “Somos bastante cautelosos para entregar distinciones. No lo hacemos sin fundamentos. Por eso primero los fundamentos y después este porque es un reconocimiento de la ciudad y hacerlo visible fue importante en este caso”, añadió.
La intendenta destacó que la tarea de Sartorio contribuye a visibilizar la problemática, promover la prevención y brindar contención a niños y familias que atraviesan tratamientos oncológicos. “Cuando viene un artista reconocido, muchas veces acompañamos, recibimos, vamos al espectáculo, pero en este caso destacamos la labor humana”, sostuvo.
El cantante de La Beriso expresó su emoción al recibir la distinción. “Es un honor, es un orgullo. Agradezco que me tengan en cuenta para poder acompañar a los chicos, a la familia, que como dijo la señora intendenta, no es lo mismo estar solo que acompañado y pasar esa transición para lograr tocar la campana y que vuelvan sanos a casa. Así que gracias enormemente”, manifestó.
Sartorio también compartió su historia personal, marcada por la pérdida de dos de sus hermanas a causa del cáncer. “Éramos tres hermanos, mis dos hermanas en un año y medio fallecieron las dos de esta enfermedad, así que uno sabe lo que transita la familia y el paciente. Estar siempre acompañando es muy importante”, dijo.
Sandra Villalba, referente de Campanas de Esperanza, resaltó la presencia y sensibilidad del músico. “Rolo siempre está con nosotros y cuando tiene oportunidad de venir, viene. Así que yo le quiero agradecer tanto a Rolo como a todo su equipo porque son todos igual de empáticos como él”, afirmó.
Villalba destacó que la iniciativa “es muy esperanzadora” y anticipó que “ya vienen dos campanas más para tocar, así que estamos todos felices”.
Reconocimiento institucional
El funcionario municipal Enrique Ríos calificó la distinción como “merecida” y valoró la calidad humana del artista. “Es un merecido reconocimiento a la trayectoria profesional y artística, pero fundamentalmente al hombre, a ese hombre que con su calidad humana acompaña estas actividades que nos llenan de esperanza”, mencionó.
Ríos agregó que el reconocimiento se otorgó en respuesta a un pedido de Campanas de Esperanza, organización que el municipio acompaña de manera permanente. “Yo creo que es un merecido y justo reconocimiento donde nos hemos hecho eco del pedido de Campana de Esperanza que acompañamos siempre”, concluyó.