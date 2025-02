Concurso de Cebadores: "Coronarse como buen cebador es talento, pasión e identidad de ser argentino"

Uno de los clásicos de la Fiesta Nacional del Mate es el Concurso de Cebadores. En esta edición, la particularidad es que hubo “Pre Mate de Cebadores” en los barrios, por lo que participa gente de toda la ciudad.

Una mujer comentó a Elonce que “venimos a alentar a Bautista Díaz que es compañero de colegio de mi hijo. Vinimos todos a acompañar. Tenemos mucha fe. Después nos vamos al escenario principal”.

Juan, participante, dijo: “estoy pasándola muy bien, estoy un poco nervioso nada más. Van a probar el mate a ver en qué estado está. No me fui de vacaciones y aposté a que lo que hago todos los días, que es cebar mates, me deje ir de vacaciones si gano algún viaje. Es algo natural de todos los días, de cebarle a mis compañeros, profesores, a mi familia”.

“Me costó arrancar a tomar mate y después todo muy natural. Yo llevaba mate y cebaba para los 12 que íbamos a la facultad, la ronda arrancaba temprano”, remarcó.

Claribel, por su parte, indicó que “estamos esperando los resultados. Son tres cebadas y ahí se evalúa a los ganadores”.

Andrea Venturini, sommelier de yerba mate, expresó: “hay un poco de nervios. Hay algunos que ya fueron a otras instancias y están acá para poder revalidar lo que ellos creen, que son los mejores cebadores de mate. Algunos se miran a matar o morir. Los jurados tendrán una ardua tarea”.

“El promedio de edad de los participantes es de 30 y 35 años, es muy bueno porque hay mate para rato. Coronarse como buen cebador es talento, pasión, alegría e identidad de ser argentino”, agregó.

Comentó que “quien gane se va a llevar un viaje, se sortean dos hoy y dos este sábado. Cada uno de los participantes son los mejores cebadores de su familia, de sus amigos y su lugar de trabajo, y ese es el mejor galardón”.

Concurso de cebadores en la primera noche de la Fiesta Nacional del Mate