Con más de 400 participantes, se llevó a cabo la Maratón de los Niños en Paraná

Se realizó este sábado por la tarde la 12º edición de la Maratón de los Niños, que tuvo como epicentro el “Paseo de los Pájaros”. Contó con más de 400 participantes distribuidos en las distintas categorías.

Foto: Elonce.

“Estamos felices porque no llovió, vinieron un montón de chicos y ya comenzó la fiesta. Es el cierre del Mes de las Infancias. Más que alimentos solidarios, pañales estamos juntando para el hospital San Roque”, adelantó en primer lugar Andrea Sanfilippo, organizadora del evento.

Andrea Sanfilippo. Foto: Elonce.

En la misma línea, sostuvo: “Tenemos un parque de juegos para que los chicos vengan a disfrutar un rato porque el que nos está escuchando están a tiempo de venir. Tenemos medallas, furtas de hidratación, juguetes, regalos y muchos sorteos”.

Parte de los juegos para los pequeños. Foto: Elonce

Sobre el número de participantes, confirmó: “Había más de 400 chicos inscriptos en la planilla y se están sumando más. Estaban en duda con el clima y ahora que se acomodó, vinieron”.

Foto: Elonce.

“Es un evento que lleva 12 años desde que nació e incluye a niños de 0 a 12 años. Suma y atrae mucho a las familias porque los chicos vienen con ellos. El objetivo es compartir una tarde con ellos y en familia”, mencionó. Cuenta con categoría de cero a dos años en una distancia sumamente corta y luego se van extendiendo a medida que van creciendo.

El testimonio de los más pequeños

Foto: Elonce.

Nina, de tan solo siete años, expresó que vino en compañía de sus padres y dijo a Elonce: “Estoy lista para la largada”. Ana, de cinco, también estaba interesada en correr y vino en compañía de su prima: “Es mi primera vez que vengo”.

Foto: Elonce.

“Me gusta correr y caminar. Vine con mi mamá”, sostuvo otro niño.