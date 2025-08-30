La travesía del Paraná reunió a nadadores locales e internacionales en su segunda edición

Más de 100 nadadores se congregaron en el balneario municipal de Paraná para participar en la segunda edición de la Travesía del Paraná de Aguas Abiertas. El evento contó con competidores locales, nacionales e internacionales que desafiaron las aguas del río Paraná en una jornada que se destacó por la participación y el ambiente festivo.
Uno de los nadadores locales relató su experiencia: "Nadé 2,5 kilómetros. Es una actividad muy linda, mejor cuando hay sol, pero igual se disfrutó". Este joven nadador, quien practica en aguas abiertas desde hace cinco años, destacó lo especial que resulta el ambiente de camaradería y la emoción de participar en un evento tan esperado.
Una mujer de Buenos Aires también compartió su experiencia con Elonce: "Es muy interesante y divertida porque todo el tiempo te sorprende". Ella completó la distancia de 7 kilómetros y, a pesar del viento que dificultó la competencia, expresó que la experiencia fue increíblemente gratificante.
Apoyo institucional y satisfacción de los organizadores
Las autoridades locales expresaron su satisfacción por el éxito de la jornada. El secretario de Gobierno, Santiago Halle, comentó: "Estamos muy contentos porque el clima acompañó y todos los nadadores estaban felices. Esto es importante para nosotros, como municipio, porque estas políticas mejoran la calidad de vida y la salud de las personas".
Juan Arbitelli, subsecretario de Deportes, también agradeció a los guardavidas y destacó el trabajo conjunto para garantizar la seguridad durante el evento: "Agradecer principalmente a los guardavidas que nos ayudaron a hacer de este evento uno seguro. Todos los nadadores llegaron cansados, pero felices", agregó.
Un impulso para el turismo y el deporte
La participación extranjera también fue destacada, ya que el 80% de los nadadores provinieron de fuera de la ciudad, lo que posiciona a Paraná como uno de los destinos turísticos más relevantes para el deporte de eventos. Arbitelli añadió: "Este tipo de eventos no solo nos permite mostrar el río Paraná, sino también nuestra ciudad. Los nadadores de Uruguay, por ejemplo, disfrutaron de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer".
Santiago Halle concluyó: "Este evento es el resultado del trabajo conjunto entre el municipio y la comunidad. El deporte y el turismo están íntimamente ligados, y seguimos desarrollando políticas que fortalecen estos sectores".