Testimonios de los ganadores de la Travesía del Paraná: “Fue todo un reto”

La segunda edición de la Travesía del Paraná de aguas abiertas se desarrolló con la participación de deportistas de diversas provincias y un público que acompañó cada momento de la jornada. Tuvo como epicentro el balneario municipal y contó con un despliegue de seguridad náutica que permitió a los nadadores completar el recorrido en óptimas condiciones.

Entre los ganadores se destacó Melina Luciana Fernández, oriunda de Funes, quien relató que conocía parte del trayecto gracias a sus entrenamientos previos en Paraná. “La verdad que hermosa. Nado a veces acá en Paraná con un grupo que entrenamos en Aguas Abiertas, así que esta última parte la del trayecto la conocía y la aproveché bastante a esto que conocía, pero bueno, hubo partes más duras, sobre todo en la parte antes de entrar a la isla Curupí”.

Melina Luciana Fernández. Foto: Elonce.

La nadadora subrayó la dificultad de la corriente en ese sector, aunque cumplió su objetivo: “Celebro el objetivo que era ganar la carrera. Lo busqué, lo quería buscar a esto, era mi objetivo”.

Preparación y esfuerzo de los ganadores

Fernández contó que debió reforzar su entrenamiento para llegar en condiciones competitivas: “Obviamente tuve que aumentar la frecuencia de entrenamiento. También los ejercicios cambiaron un poco, y por suerte se pudo hacer”. Además, compartió parte de su historia deportiva: “Empecé a nadar cuando tenía 12 años, dejé a los 28 y volví a los 39, así que estuve como 10 años parada y ahora volví con el objetivo este de volver a competir en Aguas Abiertas y por suerte me está yendo muy bien”.

Foto: Elonce.

Por el lado masculino, el ganador fue Abel Cheseaux, de Arroyo Seco, quien vivió su debut en aguas frías. “Estoy acostumbrado a correr aguas abiertas, pero en verano. Fue todo un reto. No me animé en cuero, pero con el traje se hizo fácil. Estuvo bueno”, confesó.

Abel Cheseaux, otro de los ganadores. Foto: Elonce.

El nadador detalló cómo se preparó para esta competencia: “Si bien estamos en plena pretemporada porque las competencias fuertes empiezan fines de noviembre y diciembre, hace una semanita bajamos un poquito los metros pensando en esta carrera, pero estamos en plena preparación para la temporada que se viene”.

Valoración del evento y mensaje final

Cheseaux reconoció que el triunfo lo sorprendió: “Tenía esperanza y fe de estar entre los tres primeros, pero no haber ganado la general”. Al mismo tiempo, expresó su admiración por la ciudad: “Tomo la decisión de venir siempre a Paraná porque me encanta. Vine a la Villa Urquiza Paraná en tres ocasiones también cuando organiza Solio otras carreras y demás porque me encanta la costanera, cómo está todo cuidado. La verdad que está hermoso”.

Foto: Elonce.

El ganador también valoró la organización: “La veo muy buena, ya la conozco de antes, pero me gusta cómo trabajan todo en conjunto del municipio de Paraná con Andrés Solioz”.