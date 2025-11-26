Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná prepara la muestra anual de talleres

REDACCIÓN ELONCE
Se realizará la muestra anual de talleres el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454. Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución, supo Elonce.
El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná realizará la muestra anual de talleres el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454.
Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución.
El Centro cuenta actualmente con 26 talleres, a cargo de profesionales de distintas disciplinas artísticas y dedicadas a mantener una vejez activa. Surgió como un espacio de encuentro y de integración para las personas mayores y sus familias. Bajo esa perspectiva, ofrece desde hace muchos años una variedad de servicios destinados a sus socios y socias: la propuesta de talleres refuerza el compromiso con una vejez activa y plena a través de actividades lúdicas y de esparcimiento.
La oferta de talleres es amplia y diversa, teniendo en cuenta que se dictan talleres culturales-artísticos, aunque también se contempla la necesidad de algunos socios de ejercitar el aspecto cognitivo, el acceso al asesoramiento y la atención de la salud con consultorios atendidos por profesionales.
Griselda Ledesma, expresó a Elonce que "tenemos más de 20 talleres. Estamos orgullosos porque son espacios que han sido invitados por otras instituciones durante todo el año". En cuanto a la variedad de actividades, destacó que el taller de teatro cerró su ciclo con tres funciones en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, debido a la gran demanda de público.
El taller de árabe, por ejemplo, fue invitado a la ciudad de Rosario, mientras que el coro viajará este fin de semana a Santa Fe para participar en un concurso. "Estamos orgullosísimos de todos los talleres", agregó Griselda, invitando a los socios y al público en general a asistir el 5 de diciembre para conocer el trabajo realizado a lo largo del año.
También se refirió a los beneficios adicionales que ofrece el Centro y detalló que ya están abiertas las inscripciones para los viajes de verano, con precios accesibles y una amplia oferta de destinos. "Ya se está lanzando la época de verano, todo lo a todas partes con precios muy módicos. La cartelera hay muy buenos precios y una infinidad de destinos", dijo.
A su vez, los socios del Centro podrán aprovechar otros beneficios, como un convenio con el camping del Espinillo y el Club de Echagüe.
Mario Huss, por su parte, mencionó que, como parte de las prestaciones para los jubilados, quienes sean socios del Centro podrán acceder a anteojos, ya que “la OSER no da más los anteojos gratis y nosotros decidimos hacernos cargo. Tienen que venir por acá los socios y nosotros les damos las instrucciones, van a la Óptica y en casi media hora tienen sus anteojos hechos".
"Seguimos proyectando cosas para mejorar la vida de nuestros adultos mayores", concluyó Huss. Elonce.com