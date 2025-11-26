 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná

Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Paraná prepara la muestra anual de talleres

Se realizará la muestra anual de talleres el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454. Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución, supo Elonce.

26 de Noviembre de 2025
Centro de Jubilados
Centro de Jubilados

REDACCIÓN ELONCE

Se realizará la muestra anual de talleres el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454. Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución, supo Elonce.

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná realizará la muestra anual de talleres el 5 de diciembre, a las 18.30, en la sede de calle Pellegrini 454.

 

Habrá presentaciones de las producciones de los diferentes espacios lúdicos y formativos de la institución.

 

El Centro cuenta actualmente con 26 talleres, a cargo de profesionales de distintas disciplinas artísticas y dedicadas a mantener una vejez activa. Surgió como un espacio de encuentro y de integración para las personas mayores y sus familias. Bajo esa perspectiva, ofrece desde hace muchos años una variedad de servicios destinados a sus socios y socias: la propuesta de talleres refuerza el compromiso con una vejez activa y plena a través de actividades lúdicas y de esparcimiento.

 

La oferta de talleres es amplia y diversa, teniendo en cuenta que se dictan talleres culturales-artísticos, aunque también se contempla la necesidad de algunos socios de ejercitar el aspecto cognitivo, el acceso al asesoramiento y la atención de la salud con consultorios atendidos por profesionales.

 

Griselda Ledesma, expresó a Elonce que "tenemos más de 20 talleres. Estamos orgullosos porque son espacios que han sido invitados por otras instituciones durante todo el año". En cuanto a la variedad de actividades, destacó que el taller de teatro cerró su ciclo con tres funciones en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, debido a la gran demanda de público.

 

 

El taller de árabe, por ejemplo, fue invitado a la ciudad de Rosario, mientras que el coro viajará este fin de semana a Santa Fe para participar en un concurso. "Estamos orgullosísimos de todos los talleres", agregó Griselda, invitando a los socios y al público en general a asistir el 5 de diciembre para conocer el trabajo realizado a lo largo del año.

 

También se refirió a los beneficios adicionales que ofrece el Centro y detalló que ya están abiertas las inscripciones para los viajes de verano, con precios accesibles y una amplia oferta de destinos. "Ya se está lanzando la época de verano, todo lo a todas partes con precios muy módicos. La cartelera hay muy buenos precios y una infinidad de destinos", dijo.

 

A su vez, los socios del Centro podrán aprovechar otros beneficios, como un convenio con el camping del Espinillo y el Club de Echagüe.

 

Mario Huss, por su parte, mencionó que, como parte de las prestaciones para los jubilados, quienes sean socios del Centro podrán acceder a anteojos, ya que “la OSER no da más los anteojos gratis y nosotros decidimos hacernos cargo. Tienen que venir por acá los socios y nosotros les damos las instrucciones, van a la Óptica y en casi media hora tienen sus anteojos hechos".

 

"Seguimos proyectando cosas para mejorar la vida de nuestros adultos mayores", concluyó Huss. Elonce.com

 

 

El Centro de Jubilados prepara su muestra anual del 5 de diciembre

Temas:

Centro de Jubilados y Pensionados Departamento Paraná Muestra Anual Talleres
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso