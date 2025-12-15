Centro de Educación Física Nº1 abre las inscripciones para las actividades de verano

REDACCIÓN ELONCE
En el Complejo Escuela Hogar, donde funciona el Centro de Educación Física N°1, se desarrollan las inscripciones para las distintas actividades de verano. En ese marco, la rectora, Cecilia Delcassé, brindó a Elonce detalles sobre los cupos disponibles y el sistema de inscripción.
“Tenemos inscripciones abiertas para los alumnos que son regulares durante el ciclo lectivo 2025, es decir, aquellos que han venido de marzo a diciembre de este año y otros que hicieron acciones de verano en la temporada 2024-2025”, mencionó.
Comentó que “las propuestas que nosotros tenemos en esta oportunidad son generalmente todas relacionadas a lo que es pileta. Pero además también tenemos actividades afuera del agua, como funcional, caminata y gimnasia. También tenemos adentro del agua lo que es aquagym, aqua-funcional, actividades de natación para niños en distintos niveles y para distintas edades, natación para jóvenes y adultos, natación para adultos y andariveles libres para las personas que quieran asistir a nadar libremente”.
Sobre la modalidad de participación libre, indicó: “Tienen la posibilidad de poder asistir en ese caso, pero deben inscribirse, hacer un registro. Todas las personas que son alumnos del ciclo lectivo 2025 tienen que inscribirse, porque nosotros tenemos un formulario, está todo sistematizado”.
Explicó que “es un formulario en el que completan datos personales. Si son menores se ponen también los datos de un mayor responsable. Es también por un seguro escolar que tienen todos los inscriptos. Para nosotros es súper importante tener todos los datos del alumno porque al subirlo al sistema nosotros también estamos tranquilos de que estamos todos cubiertos”.
Consultada sobre los cupos disponibles, precisó: “Hasta el momento queda lo que es natación libre, es decir, andarivel libre. También natación con profesor en distintos horarios y distintos días, algunos cupos de aquagym y aqua-funcional”.
También resaltó la importancia de la Colonia de Vacaciones, que funciona “a la mañana, de 9 a 12:30. Quedan cupos también, de 4 años a 12 años, en distintos grupos, con distintos profes, cada uno con su profe y su grupo”.
Los alumnos regulares “tienen que acercarse para inscribirse, tienen que llamar por teléfono y a las 8 de la mañana se les entrega un numerito, se corrobora que sea alumno regular y a las 9 de la mañana, una vez que nosotros instalamos todo el sistema para inscripción, arrancamos con la inscripción hasta las 16”.
Además, indicó que “lo mismo va a ocurrir el miércoles 17 de diciembre, que es la inscripción para los alumnos nuevos que se quieran sumar. En el mismo horario, a las 8 de la mañana se les da un numerito, nos encontramos en el Salón del Complejo de la Escuela Hogar, se instalan los sistemas y a las 9 horas se comienza con la inscripción de los alumnos nuevos”.
Ante la consulta sobre si luego hay otra instancia, aclaró: “Para esta instancia los alumnos nuevos que se inscriban el día 17 para las acciones de verano quedan inscriptos para esta temporada”. Sin embargo, anticipó: “Luego que terminen las acciones de verano, tenemos una nueva inscripción para aquellos alumnos que quieran continuar con las propuestas que hacemos nosotros en base a lo que es ciclo lectivo 2026, eso es una nueva inscripción nuevamente”. Elonce.com