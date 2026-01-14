La sensación térmica trepó a los 33ºC en Paraná y así se disfruta en la playa del Thompson

La ciudad de Paraná vivió este miércoles una jornada típica de pleno verano, con cielo parcialmente nublado y temperaturas elevadas. Durante la siesta, el termómetro marcaba 32°C y la sensación térmica alcanzaba los 33°C, según datos del Servicio Meteorológico Nacional a los que accedió Elonce.

Ante este escenario, muchos vecinos y turistas optaron por acercarse al Balneario Thompson para disfrutar del río Paraná y mitigar el calor. Elonce recorrió la playa y dialogó con quienes eligieron pasar allí la tarde, destacando el clima distendido y familiar que se vive en el lugar.

Playa del Thompson (foto Elonce)

Fabiana, una vecina habitual del balneario, contó que concurre durante todo el año. “Vengo seguido, incluso en invierno. Aprovecho ahora que la playa está habilitada”, relató, mientras descansaba bajo una sombrilla, mate en mano. “El sol directo ya no se soporta tanto, así que la sombrilla es fundamental”, agregó.

Familias con niños también dijeron presente. Bautista, un pequeño pescador que disfrutaba del río, comentó que estaba “cazando mojarras” y que suele ir seguido al lugar. Otros chicos jugaban cerca de la orilla, siempre bajo la mirada atenta de los adultos.

Prevención y cuidados

Desde el cuerpo de guardavidas remarcaron la importancia de extremar los cuidados, especialmente con los más pequeños. Carolina, guardavidas del balneario, explicó que las mañanas suelen ser tranquilas y que el movimiento aumenta por la tarde. “Pedimos siempre que los niños estén acompañados por un adulto y que se respete el boyado, ya que la altura del río cambia”, indicó.

Playa del Thompson (foto Elonce)

Asimismo, señaló que durante la semana se registraron algunas descompensaciones vinculadas al calor. “Es importante hidratarse, usar protector solar y evitar la exposición prolongada en los horarios más fuertes”, recomendó.

Con viento leve y agua en buenas condiciones, la playa del Thompson es uno de los puntos elegidos para sobrellevar las altas temperaturas, ofreciendo una alternativa cercana y accesible para disfrutar del verano en la capital entrerriana.

Llega un frente frío y desmejoran las condiciones

Hacia el final de la tarde y la noche del miércoles, se espera un marcado desmejoramiento de las condiciones del tiempo por la llegada de un sistema frontal.

“El ingreso de este frente encontrará condiciones propicias para la formación de tormentas fuertes a severas, que comenzarán a ingresar en La Pampa y el sudoeste bonaerense durante el atardecer o la noche”, anticipó el meteorólogo Christian Garavaglia.

Durante el jueves, el frente avanzará con mayor intensidad hacia el norte, propagando las lluvias y tormentas de variada intensidad. Tras un miércoles de tregua con buen tiempo en la Costa Atlántica y el AMBA, se prevé el regreso de precipitaciones y tormentas aisladas, al igual que en San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Santiago del Estero, donde los fenómenos podrían alcanzar intensidad fuerte a severa, según explicó el especialista.

Alerta por tormentas en Entre Ríos

Cabe destacar que para este jueves rige un alerta por tormentas para una amplia zona de Entre Ríos. El aviso abarca los departamentos de Concordia, Federación, Federal, Feliciano, San Salvador, Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria.

Según el SMN, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas por intensa actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

Se prevén precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, con la posibilidad de que estos valores sean superados de forma puntual.