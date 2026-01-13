Bicicletero lanzó una campaña para recuperar y donar sillas de ruedas a quienes las necesiten

REDACCIÓN ELONCE
La agrupación familiar Ciclopeña Solidaria impulsa una colecta de sillas de ruedas en desuso para repararlas y entregarlas sin costo. El bicicletero Claudio Torres explicó a Elonce que el objetivo es extender la vida útil de estos elementos y ayudar a personas con discapacidad.
La agrupación Ciclopeña Solidaria lanzó una nueva campaña destinada a recolectar sillas de ruedas que se encuentren en desuso o en mal estado, con el objetivo de repararlas y donarlas a personas que las necesiten. La iniciativa es impulsada por el bicicletero Claudio Torres junto a su familia, quienes desde hace más de 20 años realizan acciones solidarias en distintas provincias del país.
Torres explicó a Elonce que la propuesta apunta a darle una segunda oportunidad a sillas de ruedas que muchas veces quedan guardadas, rotas o descartadas. “La idea es que quienes tengan una silla que no utilicen puedan donarla. Nosotros la reciclamos, la ponemos en funcionamiento y se la entregamos a alguien que realmente la necesita”, relató.
Según detalló, el grupo no tiene fines de lucro ni pertenencia política y funciona de manera completamente voluntaria. “Somos una familia: mi esposa, mis hijas y yo. Todo lo hacemos a pulmón, desde la solidaridad hacia la solidaridad”, afirmó.
A lo largo de los años, Ciclopeña Solidaria recorrió 14 provincias llevando donaciones vinculadas principalmente a la discapacidad, como bastones blancos para personas no videntes, bicicletas tándem, elementos de rehabilitación y otros insumos específicos. Además, también colaboraron con escuelas rurales mediante la entrega de alimentos, instalación de calefacción, juegos y mejoras edilicias.
Torres destacó que el trabajo solidario no se limita a lo material. “También compartimos tiempo: visitamos hogares de adultos mayores, festejamos cumpleaños, cantamos y tratamos de acompañar”, explicó.
En relación a la nueva campaña solidaria, aclaró que actualmente no cuentan con sillas de ruedas disponibles y que el costo de estos elementos en el mercado es elevado, lo que dificulta su acceso. “Una silla puede costar entre 200 y 300 mil pesos. Por eso creemos que reciclarlas y donarlas puede hacer una gran diferencia”, sostuvo.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Claudio Torres a través de WhatsApp al 343 4055443, donde se coordina el retiro a domicilio dentro de la ciudad. También se reciben contactos para donaciones de mayor volumen. Asimismo, el grupo cuenta con una página en Facebook denominada
Ciclopeña Solidaria – Ana y Claudio, donde se difunden las actividades y campañas en curso.
Finalmente, Torres señaló que la motivación para sostener este compromiso solidario nació de su propia historia de vida. “Vengo de una familia muy humilde y siempre sentí que debía devolverle a la sociedad un poco de lo que me dio. Esto es una forma de agradecer y ayudar”, concluyó.