 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Solidaridad que se multiplica en Paraná

Bicicletero lanzó una campaña para recuperar y donar sillas de ruedas a quienes las necesiten

La agrupación familiar Ciclopeña Solidaria impulsa una colecta de sillas de ruedas en desuso para repararlas y entregarlas sin costo. El bicicletero Claudio Torres explicó a Elonce que el objetivo es extender la vida útil de estos elementos y ayudar a personas con discapacidad.

13 de Enero de 2026
Claudio Torres, bicicletero
Claudio Torres, bicicletero Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La agrupación familiar Ciclopeña Solidaria impulsa una colecta de sillas de ruedas en desuso para repararlas y entregarlas sin costo. El bicicletero Claudio Torres explicó a Elonce que el objetivo es extender la vida útil de estos elementos y ayudar a personas con discapacidad.

La agrupación Ciclopeña Solidaria lanzó una nueva campaña destinada a recolectar sillas de ruedas que se encuentren en desuso o en mal estado, con el objetivo de repararlas y donarlas a personas que las necesiten. La iniciativa es impulsada por el bicicletero Claudio Torres junto a su familia, quienes desde hace más de 20 años realizan acciones solidarias en distintas provincias del país.

 

Torres explicó a Elonce que la propuesta apunta a darle una segunda oportunidad a sillas de ruedas que muchas veces quedan guardadas, rotas o descartadas. “La idea es que quienes tengan una silla que no utilicen puedan donarla. Nosotros la reciclamos, la ponemos en funcionamiento y se la entregamos a alguien que realmente la necesita”, relató.

Ciclope&ntilde;a Solidaria (foto Elonce)
Ciclopeña Solidaria (foto Elonce)

Según detalló, el grupo no tiene fines de lucro ni pertenencia política y funciona de manera completamente voluntaria. “Somos una familia: mi esposa, mis hijas y yo. Todo lo hacemos a pulmón, desde la solidaridad hacia la solidaridad”, afirmó.

 

A lo largo de los años, Ciclopeña Solidaria recorrió 14 provincias llevando donaciones vinculadas principalmente a la discapacidad, como bastones blancos para personas no videntes, bicicletas tándem, elementos de rehabilitación y otros insumos específicos. Además, también colaboraron con escuelas rurales mediante la entrega de alimentos, instalación de calefacción, juegos y mejoras edilicias.

Ciclope&ntilde;a Solidaria (foto Elonce)
Ciclopeña Solidaria (foto Elonce)

Torres destacó que el trabajo solidario no se limita a lo material. “También compartimos tiempo: visitamos hogares de adultos mayores, festejamos cumpleaños, cantamos y tratamos de acompañar”, explicó.

 

En relación a la nueva campaña solidaria, aclaró que actualmente no cuentan con sillas de ruedas disponibles y que el costo de estos elementos en el mercado es elevado, lo que dificulta su acceso. “Una silla puede costar entre 200 y 300 mil pesos. Por eso creemos que reciclarlas y donarlas puede hacer una gran diferencia”, sostuvo.

Lanzan una campaña para recuperar y donar sillas de ruedas a personas que las necesitan

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse directamente con Claudio Torres a través de WhatsApp al 343 4055443, donde se coordina el retiro a domicilio dentro de la ciudad. También se reciben contactos para donaciones de mayor volumen. Asimismo, el grupo cuenta con una página en Facebook denominada

Ciclopeña Solidaria – Ana y Claudio, donde se difunden las actividades y campañas en curso.

 

Finalmente, Torres señaló que la motivación para sostener este compromiso solidario nació de su propia historia de vida. “Vengo de una familia muy humilde y siempre sentí que debía devolverle a la sociedad un poco de lo que me dio. Esto es una forma de agradecer y ayudar”, concluyó.

Temas:

movida solidaria propuesta solidaria sillas de ruedas discapacidad
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso