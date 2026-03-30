Buscan a joven de Paraná que desapareció tras ir a un centro de rehabilitación en Buenos Aires

REDACCIÓN ELONCE
Elián Estefano Rueda Santana, de 23 años, intensamente buscado tras perder contacto con su familia luego de viajar a un centro de rehabilitación en Buenos Aires. A través de Elonce, su abuela pidió colaboración de la comunidad para dar con su paradero.
La desaparición de un joven de 23 años genera preocupación en Paraná luego de que su familia perdiera contacto con él tras viajar a un centro de rehabilitación en La Plata, provincia de Buenos Aires. El joven fue identificado como Elián Estefano Rueda Santana y su último contacto con familiares ocurrió el 7 de marzo. Desde entonces, no se tuvieron más noticias sobre su paradero.
Según relató su abuela, Norma González, el joven había viajado el 14 de febrero a un centro de rehabilitación denominado Hogares Esperanza de Vida. Durante los primeros días, la familia mantuvo comunicación, pero la situación cambió con el paso de los días.
La abuela detalló que, según le informaron, el joven fue enviado a realizar tareas fuera del centro y luego apareció lastimado. “Me llamó el encargado y me dijo que había aparecido Estefano lastimado y casi sin ropa”, sostuvo.
Tras ese episodio, el joven manifestó su intención de regresar a Paraná. “Abuela, yo me voy a ir”, le dijo, según relató Norma. A pesar de que la familia intentó organizar su regreso, él decidió irse por sus propios medios.
“Me dijo que se iba caminando. Yo le dije que no era cerca, que esperara, pero no quiso saber nada”, agregó la mujer.
Falta de contacto y pedido de ayuda
El último contacto se produjo el 7 de marzo. Desde entonces, la familia no volvió a tener noticias. “Hoy hace más de 20 días que no sabemos nada de él”, expresó la abuela.
En ese marco, indicó que realizaron presentaciones ante la Fiscalía de Paraná, aunque no obtuvieron respuestas. “Nos dijeron que no se hacían cargo porque él no está en Paraná y es mayor de edad”, explicó.
Ante la falta de información, la familia inició una campaña en redes sociales y solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita localizar al joven.
Mensaje al joven desaparecido
Durante la entrevista, la abuela dirigió un mensaje a su nieto: “Estefano, volvé a casa, que no hay problema. La abuela te espera. Conseguite un celular y llamá a cualquier hora”.
Además, remarcó su preocupación por el estado del joven a causa de las adicciones y pidió que cualquier persona que tenga información se comunique con las autoridades. “Está peligrando su vida”, afirmó.
La familia continuaba con la búsqueda y reiteró el pedido de difusión para poder dar con el paradero del joven lo antes posible