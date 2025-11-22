 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná Durante la tarde del sábado

El Bus Turístico recorrió Paraná a beneficio de la Biblioteca Popular

El Bus Turístico de Paraná se convirtió en una experiencia única para vecinos y turistas, reuniendo diversión y solidaridad al beneficio de la Biblioteca Popular.

22 de Noviembre de 2025
El Bus Turístico, uno de los atractivos de este fin de semana.
El Bus Turístico, uno de los atractivos de este fin de semana.

REDACCIÓN ELONCE

El Bus Turístico de Paraná recibió a numerosos pasajeros en recorridos que combinaron historia, cultura y paisajes de la ciudad. La iniciativa tuvo un objetivo solidario: todo lo recaudado se destinó a la Biblioteca Popular de Paraná. Desde sus primeras horas, el paseo mostró un ambiente cálido y familiar, con turistas de distintas provincias disfrutando del recorrido.

 

Foto: Elonce.

 

Varias personas compartieron sus expectativas. Una pasajera de Buenos Aires comentó: “Vamos a recorrer un poquito acá Paraná y conocer todo un poco”. Mientras tanto, Silvina, de Lobos, destacó: “Vinimos ayer y la verdad que todo lo que hemos visto es bueno, bueno a la vista y al corazón".

 

Foto: Elonce.

 

Los visitantes también mencionaron la gastronomía local y agregó cómo continuará su recorrido: “Ahora vamos con esto y ya mañana vamos para Santa Fe, cruzamos el Túnel Subfluvial y después de la noche a comer un buen asadito y vino".

 

Foto: Elonce.

 

Una experiencia para toda la familia

 

El Bus Turístico no solo atrajo a turistas sino también a familias locales. Niños y adultos subieron al recorrido con entusiasmo, disfrutando de vistas panorámicas y de la oportunidad de explorar la ciudad desde otra perspectiva.

 

Foto: Elonce.

 

Belén Pérezlindo, representante de la Biblioteca Popular, detalló la propuesta solidaria: “Todo lo recaudado es a beneficio de la Biblioteca Popular del Paraná, porque las asociaciones civiles son las que están este recaudando dinero con el bus turístico. Mañana domingo a partir de las 9 de la mañana estaremos vendiendo las entradas".

 

Bus turístico a beneficio de la Biblioteca Popular de Paraná

Temas:

bus turístico Biblioteca Popular
