El Bus Turístico recorrió Paraná a beneficio de la Biblioteca Popular

REDACCIÓN ELONCE
El Bus Turístico de Paraná se convirtió en una experiencia única para vecinos y turistas, reuniendo diversión y solidaridad al beneficio de la Biblioteca Popular.
El Bus Turístico de Paraná recibió a numerosos pasajeros en recorridos que combinaron historia, cultura y paisajes de la ciudad. La iniciativa tuvo un objetivo solidario: todo lo recaudado se destinó a la Biblioteca Popular de Paraná. Desde sus primeras horas, el paseo mostró un ambiente cálido y familiar, con turistas de distintas provincias disfrutando del recorrido.
Varias personas compartieron sus expectativas. Una pasajera de Buenos Aires comentó: “Vamos a recorrer un poquito acá Paraná y conocer todo un poco”. Mientras tanto, Silvina, de Lobos, destacó: “Vinimos ayer y la verdad que todo lo que hemos visto es bueno, bueno a la vista y al corazón".
Los visitantes también mencionaron la gastronomía local y agregó cómo continuará su recorrido: “Ahora vamos con esto y ya mañana vamos para Santa Fe, cruzamos el Túnel Subfluvial y después de la noche a comer un buen asadito y vino".
Una experiencia para toda la familia
El Bus Turístico no solo atrajo a turistas sino también a familias locales. Niños y adultos subieron al recorrido con entusiasmo, disfrutando de vistas panorámicas y de la oportunidad de explorar la ciudad desde otra perspectiva.
Belén Pérezlindo, representante de la Biblioteca Popular, detalló la propuesta solidaria: “Todo lo recaudado es a beneficio de la Biblioteca Popular del Paraná, porque las asociaciones civiles son las que están este recaudando dinero con el bus turístico. Mañana domingo a partir de las 9 de la mañana estaremos vendiendo las entradas".