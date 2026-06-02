Bomberos Voluntarios recorren las calles de Paraná en su tradicional caravana: "Salgan y digan hola"

Los Bomberos Voluntarios de Paraná celebran este 2 de junio su día con la tradicional caravana que cada año recorre distintos puntos de la capital entrerriana. La actividad partió desde el Cuartel Central de calle Racedo y convocó a vecinos que salieron a las calles para saludar y reconocer la labor de quienes, de manera desinteresada, trabajan diariamente al servicio de la comunidad.

En el marco de la celebración, el referente de la institución, Jorge Vallejos, expresó a Elonce su emoción por una nueva edición de esta tradicional recorrida. “Seguimos trabajando fuerte a pesar de que nos deben millones de pesos en subsidios. Gracias a la gente de Paraná y a la ordenanza municipal, podemos funcionar bastante bien”, sostuvo.

Asimismo, remarcó que, pese a las dificultades financieras derivadas de fondos adeudados por parte de Nación, el funcionamiento operativo del cuartel no se ha visto resentido. “A pesar de que la Nación debe mucho dinero, no nos afectó”, afirmó.

Un servicio que va más allá de los incendios

Vallejos explicó que la tarea de los Bomberos Voluntarios excede ampliamente la atención de incendios y abarca múltiples intervenciones de emergencia.

“La misión es la que hacemos siempre: la prioridad es el incendio. Pero nosotros hacemos lo que venga; salvar animales, rescate vehicular, rescate en ruta. También tenemos lancha para rescate en agua y todo lo que podamos llegar a la gente para ayudarla”, detalló.

La diversidad de servicios que presta el cuerpo de bomberos refleja la importancia de una institución que trabaja las 24 horas y que requiere equipamiento, capacitación permanente y mantenimiento constante para responder de manera eficiente ante cada emergencia.

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El reconocimiento de la comunidad

Durante la jornada, Vallejos también dejó un mensaje para sus compañeros y para los vecinos que acompañan cada año esta celebración. “Muy pero muy feliz día y muchísimas gracias a la gente que va a acompañar desde sus casas”, manifestó.

Además, invitó a los paranaenses a sumarse al homenaje espontáneo a lo largo del recorrido. “Que salga y nos diga hola”, expresó, en referencia al saludo que cada vecino puede brindar al paso de las autobombas y vehículos de emergencia.

INICIA LA TRADICIONAL CARAVANA POR EL DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO

La caravana partió desde Racedo 280 y continuó por Belgrano, Urquiza, avenida Ramírez, Almirante Brown, Blas Parera, Almafuerte, avenida Ramírez, avenida de las Américas, Pronunciamiento, San Martín, General Galán, Casiano Calderón, avenida Montiel, Ituzaingó, Florencio Sánchez, Paraguay, Carbó, 9 de Julio y nuevamente Racedo, para regresar finalmente al Cuartel Central.

Como cada año, el sonido de las sirenas vuelve a convertirse en un símbolo de reconocimiento para quienes dedican su tiempo y esfuerzo a proteger a la comunidad. Entre aplausos y saludos, Paraná acompaña una vez más a sus Bomberos Voluntarios.