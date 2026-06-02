La Cocina del Once: dos recetas saludables y económicas con sabores para acompañar el mate

REDACCIÓN ELONCE
El chef Sebastián Celecias preparó en la Cocina del Once un budín saludable de mandarina y alfajorcitos de maicena económicos. Las propuestas combinaron ingredientes accesibles, opciones saludables y consejos prácticos para compartir en familia.
La receta de budín saludable de mandarina fue una de las protagonistas de una nueva edición de La Cocina del Once, el tradicional espacio gastronómico de Elonce que combina recetas en vivo, actualidad y productos regionales para acompañar los mediodías de los televidentes. En esta oportunidad, el chef Sebastián Celecias compartió dos preparaciones ideales para disfrutar junto al mate: un budín cítrico sin harina común ni azúcar agregada y unos alfajorcitos de maicena económicos.
Con la conducción de Danisa Todoro, el programa volvió a ofrecer alternativas prácticas para quienes buscan elaborar recetas caseras con ingredientes accesibles, sin resignar sabor ni calidad. Las propuestas estuvieron orientadas tanto a quienes priorizan una alimentación más saludable como a quienes buscan opciones rendidoras para toda la familia.
Durante la emisión, Celecias explicó paso a paso cada elaboración y compartió recomendaciones para lograr mejores resultados en la cocina, destacando la importancia de respetar los tiempos de preparación y cocción.
Un budín cítrico, húmedo y sin azúcar agregada
La primera propuesta fue un budín saludable de mandarina elaborado sin harina común y sin azúcar agregada. La receta utiliza dos mandarinas jugosas, huevos, harina de almendras o avena procesada, endulzante apto para cocción, aceite, polvo para hornear y esencia de vainilla.
El chef explicó que una de las claves del sabor intenso del budín consiste en utilizar una de las mandarinas con cáscara, retirando previamente todas las semillas para evitar sabores amargos. Luego, la fruta se procesa junto con los huevos, el aceite y los demás ingredientes líquidos hasta obtener una preparación homogénea.
Posteriormente se incorporan los ingredientes secos y la mezcla se lleva a una budinera para hornear entre 35 y 40 minutos a 180 grados. El resultado es una preparación húmeda, aromática y con un marcado perfil cítrico.
Una alternativa para quienes buscan opciones saludables
Además de su sabor, el budín se destacó por sus características nutricionales. Al no contener harina de trigo ni azúcar refinada, se presenta como una alternativa apta para personas que buscan reducir el consumo de carbohidratos o controlar el índice glucémico de sus comidas.
La harina de almendras aporta grasas saludables y contribuye a mantener la humedad de la preparación, evitando que el budín resulte seco después del horneado. Según explicó el chef, esta característica permite conservar una textura suave durante más tiempo.
La receta también puede elaborarse utilizando avena procesada muy fina, una opción más económica que conserva gran parte de los beneficios de la preparación original.
Alfajorcitos de maicena para todos los bolsillos
La segunda propuesta presentada en el programa fueron unos alfajorcitos de maicena económicos, una versión práctica y rendidora de uno de los clásicos de la pastelería argentina. La receta permite obtener aproximadamente 24 unidades utilizando ingredientes simples y de bajo costo.
Entre los componentes principales se encuentran maicena, harina común, azúcar impalpable, huevo, yema, aceite, esencia de vainilla y ralladura de limón. Para el relleno se utiliza dulce de leche repostero y coco rallado para la terminación.
Celecias remarcó que uno de los secretos de la preparación consiste en no amasar la mezcla, ya que eso podría desarrollar el gluten y afectar la textura final de las tapitas. Luego de un breve descanso en heladera, la masa se estira, se corta y se hornea durante apenas unos minutos.
El secreto para lograr una textura perfecta
El chef explicó que el control del horno resulta fundamental para obtener alfajorcitos suaves y delicados. Las tapitas deben cocinarse entre cinco y siete minutos y retirarse antes de que se doren en la superficie.
“Si se pasan de cocción, se vuelven secos”, advirtió durante la explicación, al compartir uno de los principales consejos para alcanzar una textura que se deshaga en la boca.
Con estas dos recetas, La Cocina del Once volvió a ofrecer alternativas para quienes disfrutan de la cocina casera, combinando sabores tradicionales, opciones saludables y propuestas económicas para compartir en cualquier momento del día.