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Paraná Convocan a colaborar con una escuela de Paraná

Escuela Gaucho Rivero de Paraná organiza un bingo para recaudar fondos y realizar mejoras

La cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 52 "Gaucho Antonio Rivero" organizó un bingo solidario para este sábado. Lo recaudado será destinado a la compra de materiales y a trabajos de mantenimiento en el edificio escolar, supo Elonce.

8 de Junio de 2026
Escuela Gaucho Rivero de Paraná
Escuela Gaucho Rivero de Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

La cooperadora de la Escuela Secundaria Nº 52 "Gaucho Antonio Rivero" organizó un bingo solidario para este sábado. Lo recaudado será destinado a la compra de materiales y a trabajos de mantenimiento en el edificio escolar, supo Elonce.

La Escuela Secundaria Nº 52 "Gaucho Antonio Rivero" de Paraná realizará este sábado un bingo solidario con el objetivo de recaudar fondos para realizar mejoras edilicias y adquirir materiales destinados a las actividades educativas de los estudiantes.

 

La actividad fue organizada por la cooperadora de la institución y se desarrollará desde las 15 en el salón de la escuela, ubicada sobre calle Ejército Argentino. El valor del cartón será de 1.000 pesos e incluirá una jugada gratuita.

 

Al respecto, el presidente de la cooperadora, Mario Hermosid, explicó a Elonce que la iniciativa surgió ante distintas necesidades que presenta el establecimiento educativo.

 

Necesidades edilicias y materiales

 

"Estamos tratando de recaudar fondos porque todavía nos faltan innumerables cosas. Nos falta pintura, cerraduras, recargar los matafuegos y otras cuestiones que se fueron deteriorando con el tiempo", señaló.

 

El integrante de la cooperadora indicó que, pese a algunas colaboraciones recibidas, aún quedan numerosas tareas pendientes dentro de la institución.

 

"Hemos hecho varias convocatorias y el aporte ha sido muy poco. Llegaron algunos litros de pintura, pero todavía falta mucho para poder avanzar con todas las necesidades que tenemos", sostuvo.

 

Asimismo, invitó a los vecinos a participar del evento y destacó que además de los sorteos habrá servicio de buffet para compartir una jornada recreativa y solidaria.

Escuela Gaucho Rivero de Paraná organiza un bingo para recaudar fondos y realizar mejoras

 

La realidad cotidiana de la escuela

 

Por su parte, la secretaria de la cooperadora y docente de la institución, Beatriz Barbosa, detalló a Elonce algunos de los materiales que utilizan diariamente los estudiantes y que deben adquirirse con recursos propios.

 

"Los chicos realizan láminas y trabajos que requieren afiches, cartulinas, fibrones y distintos materiales que muchas veces tenemos que comprar nosotros", expresó.

 

La docente también señaló que existen necesidades vinculadas al mantenimiento del edificio. "Hay cerraduras para reparar, focos que cambiar y algunas aulas que tienen sectores con poca iluminación", indicó.

 

Barbosa remarcó además la importancia de la participación de la comunidad para sostener el funcionamiento de la institución y mejorar las condiciones de aprendizaje de los alumnos.

 

Pedido de colaboración y advertencia

 

En la oportunidad, Hermosid aclaró que ninguna persona está autorizada a solicitar dinero en nombre de la escuela fuera de los canales oficiales. "No hay ninguna persona habilitada para pedir dinero en la calle en nombre de la escuela. Toda colaboración debe realizarse directamente con la institución", enfatizó.

 

Además, aseguró que cualquier donación recibida será informada de manera transparente a la comunidad educativa.

 

Finalmente, reiteró la invitación a participar del bingo solidario y colaborar con la escuela. "Todo lo que llegue será destinado a mejorar la institución y a cubrir necesidades que hoy tenemos para seguir trabajando con los estudiantes", concluyó.

Temas:

escuela Gaucho Rivero Paraná bingo solidario cooperadora escolar Educación mejoras edilicias
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