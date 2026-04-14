Barbero solidario corta el pelo gratis a niños en merenderos comunitarios

REDACCIÓN ELONCE
Elonce dialogó con Nahuel Ríos, quien desde hace ocho años realiza cortes gratuitos en merenderos comunitarios a niños y personas en situación de calle. La iniciativa busca ayudar y generar conciencia solidaria.
Un barbero solidario llevó adelante una nueva jornada de ayuda comunitaria al cortar el pelo de manera gratuita a niños de un merendero comunitario y personas en situación de calle, en una iniciativa que se repite desde hace varios años y que busca acompañar a quienes más lo necesitan.
La actividad se realizó días atrás en el merendero Multicolor, ubicado en el barrio Los Berros, donde Nahuel Ríos acudió junto a su equipo de trabajo para brindar cortes de cabello y compartir un momento con los chicos.
Una acción que se sostiene en el tiempo
Según relató el propio protagonista, este tipo de acciones solidarias comenzaron hace aproximadamente ocho años, cuando decidió utilizar su oficio como herramienta de ayuda social en hospitales, merenderos y distintos espacios vulnerables.
“Más allá de cortar el pelo, buscamos dejar un mensaje y generar conciencia para que otros se sumen a colaborar”, explicó Nahuel.
En ese sentido, remarcó que el objetivo también es promover donaciones y acompañamiento a quienes atraviesan situaciones difíciles, especialmente en contextos donde faltan recursos básicos.
Trabajo en equipo y compromiso social
El barbero indicó que actualmente cuenta con un grupo de colegas que lo acompañan en estas jornadas, y destacó que la demanda suele ser alta en cada visita, lo que refuerza la necesidad de sumar más voluntarios.
Además, señaló que en los merenderos se reciben donaciones de ropa, calzado, alimentos no perecederos y útiles escolares, elementos fundamentales para sostener la asistencia a los niños.
“Hay muchos chicos y es un lugar complicado, sobre todo cuando llueve, porque se dificulta todo”, detalló sobre la realidad del barrio Los Berros.
Impacto emocional y nuevas metas
El joven destacó que estas acciones también tienen un impacto personal, ya que le permiten compartir experiencias y aprender de las personas que conoce en cada jornada solidaria.
En paralelo, adelantó que proyecta continuar con estas actividades y ampliar la ayuda, incluso con talleres o enseñanzas para los chicos, vinculadas a su oficio.
Asimismo, convocó a la comunidad a sumarse, ya sea con donaciones o proponiendo nuevos espacios donde se pueda replicar la iniciativa. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al (0343) 156227086; o a través de redes sociales en la cuenta de Instagram nahuelrios.barbers