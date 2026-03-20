El municipio de Paraná avanza con la recuperación integral del adoquinado en boulevard Racedo, en un tramo cercano al Centro Cultural Juan L. Ortiz, con el objetivo de mejorar la circulación y preservar el valor histórico de la calzada.

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, explicó a Elonce que la intervención se realiza sobre un sector que presenta un importante deterioro. Se trata de una obra que incluyó la remoción de la causa principal de los daños: una cañería de agua que generaba filtraciones y hundimientos.

El funcionario detalló que "se retiró la base y subbase del adoquinado para recomponer la estructura del suelo". Luego, se procederá a la recolocación de los adoquines sobre una superficie nivelada.

Además, se incorporarán contenciones "visibles y perpendiculares" para dividir la calzada en paños más pequeños. “Esto permitirá que, ante futuros inconvenientes, las reparaciones sean más acotadas”, explicó.

La obra abarca aproximadamente 200 metros entre calles Belgrano y 9 de Julio, con un plazo estimado de 90 días.

Avanzan obras en boulevard Racedo y proyectan una reforma integral sobre calle 25 de Mayo

En el sector también se realizó una rotonda para ordenar el tránsito. La intervención incluyó mejoras en iluminación y forestación, generando un espacio más accesible y estético. Asimismo, se consolidó un área cultural a cielo abierto vinculada al Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Renovación urbana en calle 25 de Mayo

Por otra parte, el municipio proyecta una intervención integral en calle 25 de Mayo, donde se realizan los eventos anuales "Viví 25". “El centro comercial también presenta posibilidades de expansión. La idea es mejorar todo el sector de calle 25 de Mayo en el tramo de doble mano, que abarca aproximadamente 450 metros, es decir, unas cinco cuadras, desde Yrigoyen hasta Montecaseros, aunque la última es de menor extensión”, explicó Loréfice.

El plan contempla mejoras en veredas, arbolado y mobiliario urbano e incorporar dársenas para el transporte público de pasajeros. Se trata de un tramo de aproximadamente cinco cuadras, donde se detectaron sectores con fuerte deterioro.

Proyectan una reforma integral sobre calle 25 de Mayo (foto Elonce)

“La propuesta incluye la construcción de dársenas para evitar que las paradas interrumpan el carril exclusivo de colectivos. Hoy ocurre que, cuando una unidad se detiene, otra queda detrás y, en algunos casos, intenta sobrepasarla, ocupando el único carril disponible para el tránsito particular. La idea es generar esas dársenas para agilizar la circulación en ese sector. Esto implicará, en algunos tramos, reducir el ancho de la vereda, aunque se trata de espacios que en muchos casos superan los seis metros, por lo que no se verá afectada la circulación peatonal”, explicó.

Mejora de veredas y espacios verdes

Loréfice indicó que se recompondrán veredas construidas durante un ensanche realizado décadas atrás. También se recuperarán espacios verdes y se reforzará el arbolado urbano. En algunos casos, será necesario reemplazar ejemplares que cumplieron su ciclo o presentan riesgos de caída. “El objetivo es aumentar la cantidad de árboles y reducir la isla de calor en el área central”, sostuvo.

“El objetivo es generar un corredor verde porque forestar el área central es importante”, sentenció.

Además, se prevé la instalación de mobiliario urbano como bancos y cestos.

Garitas para el transporte de pasajeros (foto archivo)

Nuevas garitas y planificación del transporte

El municipio también impulsa la colocación de nuevas garitas de colectivos sobre calle 25 de Mayo. Para este año, se proyecta la instalación de unas 100 estructuras de chapa, con asientos de acero inoxidable y un techo que genere también una protección, sobre todo para los días de lluvia; y el diseño será el mismo que ya utiliza esta gestión municipal.

Loréfice reconoció que la demanda de garitas es mayor a la capacidad actual. Por eso, se priorizarán corredores principales y zonas de mayor circulación.

“El objetivo es mejorar el sistema de transporte público en general”, remarcó Loréfice.

Las obras forman parte de una estrategia integral para optimizar la infraestructura urbana y la movilidad en la ciudad.