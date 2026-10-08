Asumió la nueva comisión vecinal de Puerto Sánchez y buscará potenciar el turismo en Paraná

La nueva comisión vecinal de Puerto Sánchez asumió sus funciones en Paraná con el objetivo de impulsar proyectos para el desarrollo del barrio, fortalecer su atractivo turístico y mejorar las condiciones de infraestructura. La lista Despierta Puerto Sánchez estará al frente de la organización durante los próximos dos años.

Andrés Cinza, integrante de la nueva comisión, explicó que la conformación de la lista buscó representar a los vecinos de todo el sector, incluidas las escaleras y los distintos espacios que forman parte del barrio costero.

“Conformamos una lista de vecinos en la que intentamos integrar el barrio completo, de punta a punta, con lo que reincorpora las escaleras y todo lo que comprende el barrio”, señaló.

El referente indicó que uno de los principales objetivos será aprovechar el potencial de Puerto Sánchez como espacio turístico de la capital entrerriana y generar nuevas posibilidades de desarrollo para quienes viven allí.

Recuperar el potencial turístico de Puerto Sánchez

Cinsa destacó que Puerto Sánchez recibe visitantes de Paraná y de distintos puntos del país, especialmente durante congresos y acontecimientos deportivos. En ese sentido, consideró que el barrio cuenta con condiciones para consolidarse como un punto de referencia del turismo local.

“En estos dos años que tenemos de mandato, gestionemos lo necesario para que Puerto Sánchez, como un barrio referente de Paraná turístico, pase a explotar ese potencial que tiene”, afirmó.

El dirigente vecinal remarcó que el desarrollo turístico también debe traducirse en oportunidades económicas para las familias vinculadas históricamente con la pesca y para quienes eligieron el barrio como lugar de residencia.

“Amamos este lugar, las familias puedan encontrar en el barrio que los vio nacer y crecer un lugar para desarrollarse económicamente también”, expresó.

La propuesta contempla fortalecer la identidad de Puerto Sánchez como un lugar característico de Paraná, con su gastronomía basada en pescados de río y su cercanía con la costa.

Reclaman infraestructura y acompañamiento municipal

Entre los desafíos de la nueva comisión se encuentra la necesidad de mejorar los servicios y las condiciones del barrio para recibir visitantes durante todo el año. Cinsa sostuvo que el desarrollo turístico requiere inversiones y un trabajo coordinado con el Estado.

“Uno de los pilares que tenemos es hacer que Puerto Sánchez recupere ese valor turístico que puede llegar a tener, como una perla acá de Paraná”, manifestó.

En esa línea, señaló que todavía quedan aspectos por resolver para que el sector pueda aprovechar plenamente su potencial. Entre las prioridades mencionó las condiciones de higiene y seguridad de los comedores, la iluminación y la puesta en valor de los espacios comunes.

El representante de la comisión consideró imprescindible contar con el acompañamiento municipal para concretar las iniciativas y avanzar en mejoras que beneficien tanto a los vecinos como a quienes visitan el barrio. “Una gestión que acompañe a que esto pueda salir adelante es imprescindible”, sostuvo.

Además, planteó la posibilidad de convertir el sector en un paseo nocturno, para lo cual consideró necesario coordinar acciones con el municipio, la provincia y otras instituciones.

“Queremos que esto también se vuelva un paseo nocturno y eso se hace a través de gestión de la mano con el municipio, la provincia y todas las entidades que puedan ayudar a que este barrio sea mejor”, afirmó.

Una nueva etapa para la comisión vecinal

La asunción formalizó el inicio de una nueva etapa de trabajo para Despierta Puerto Sánchez, que tendrá dos años de mandato para avanzar con sus proyectos y gestionar respuestas a las necesidades del barrio.

Durante la presentación también se destacó la presencia de integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambientalista y de representantes de la Policía departamental, que acompañaron el acto.