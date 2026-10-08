Prevención del suicidio: más de 400 inscriptos en una jornada sobre señales de alerta

REDACCIÓN ELONCE
La jornada de prevención del suicidio se desarrolló en el Colegio Nacional de Paraná y reunió a más de 400 inscriptos. Profesionales abordaron herramientas para reconocer señales de alerta y acompañar a personas en situaciones de sufrimiento. Elonce dialogó con los organizadores.
La prevención del suicidio fue el eje de una jornada de debate y concientización que se desarrolló este jueves en el salón Zoom del Colegio Nacional de Paraná. Bajo el lema “Claves para escuchar”, la actividad reunió a estudiantes, profesionales y miembros de la comunidad interesados en conocer herramientas para identificar situaciones de sufrimiento emocional y promover el acompañamiento. La convocatoria superó los 400 inscriptos.
La iniciativa fue organizada por la agrupación estudiantil Frente UADER, de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER). Durante la actividad, que se realizó entre las 16:30 y las 18:30, se abordaron diferentes aspectos relacionados con la salud mental, la importancia de escuchar y la necesidad de fortalecer las redes de contención.
En diálogo con Elonce, Florencia Monzón, integrante de la agrupación organizadora, destacó la participación de la comunidad. “Estamos muy contentos porque hemos tenido más de 400 inscriptos en esta jornada de debate, que planteamos a partir de notar la demanda que hay sobre estos temas”, expresó.
La importancia de reconocer señales de alerta
Monzón explicó que la propuesta surgió de la necesidad de brindar herramientas para prevenir situaciones de riesgo y promover una intervención temprana. En ese sentido, remarcó que muchas veces las personas toman conocimiento de determinadas problemáticas cuando ya se produjo una situación grave.
“Queremos dar herramientas para prevenir y reconocer cuáles son los indicios que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces nos encontramos con la problemática una vez que sucede”, manifestó la estudiante.
Además, destacó la importancia de reconocer cuándo una persona necesita acompañamiento profesional. “Hay que trabajar en la prevención. ¿Qué tenemos que notar? ¿Cuáles son los indicios que podemos tener en cuenta para identificar si un compañero está triste o tiene otra problemática que necesita un abordaje y acompañamiento profesional?”, planteó.
La jornada contó con la participación de especialistas que brindaron información sobre salud mental y herramientas para fortalecer la escucha y el acompañamiento dentro de la comunidad.
El Colegio de Psicólogos destacó la necesidad de fortalecer los vínculos
Octavio Filipuzzi, presidente del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, también participó de la actividad y destacó la importancia de generar espacios de encuentro para abordar la prevención del suicidio desde una perspectiva comunitaria.
“Lo importante de estas jornadas es pensar en la prevención. Las soluciones no son fáciles, pero son más comunidad, más lazo y más encuentro”, sostuvo durante una entrevista con Elonce.
El profesional advirtió sobre las dificultades que atraviesan los vínculos sociales en un contexto marcado por el aislamiento y las preocupaciones económicas. “En una sociedad que cada vez busca más el aislamiento, con la tecnología, los problemas económicos y sociales, tenemos que contrarrestarlo con más comunidad, más lazo y más afecto”, expresó.
Asimismo, remarcó que prestar atención al sufrimiento de otras personas y fortalecer los espacios de diálogo resultaba fundamental para construir redes de acompañamiento.
La prevención como responsabilidad colectiva
Consultado sobre las estadísticas relacionadas con el suicidio, Filipuzzi señaló que los datos reflejaban una problemática que debía movilizar a toda la sociedad, aunque no mencionó cifras específicas durante la entrevista.
“Las estadísticas reflejan una triste y cruda realidad. Yo tiendo a pensarlo como un emergente de nuestra sociedad, que nos tiene que movilizar a la responsabilidad”, manifestó.
En ese sentido, explicó que el Colegio de Psicólogos acompañó la iniciativa porque consideraba necesario promover actividades que permitieran hablar sobre salud mental y construir respuestas colectivas.
“Esto es salud mental: juntarnos, hablar, debatir, discutir y ver cuáles pueden ser las soluciones. No las sabemos todas, pero seguramente, si estamos más cerca de nuestro hermano, de nuestro primo o de aquel vecino, y no mirándonos el ombligo, podamos llegar a tiempo”, reflexionó.
Una jornada gratuita y abierta a la comunidad
Por su parte, Monzón destacó que la actividad recibió una declaración de interés institucional por parte del Consejo Directivo del Colegio de Psicólogos de Entre Ríos, reconocimiento que fue entregado durante el encuentro.
“Para nosotros es muy importante, porque habla de que vamos por buen camino. La universidad es eso: estar cerca del estudiante en lo que nosotros podemos”, expresó.
La integrante de Frente UADER señaló que la agrupación buscó contribuir al bienestar de la comunidad educativa mediante la organización de espacios de formación, intercambio y reflexión.
“No podemos solucionar todo porque somos estudiantes, igual que nuestros compañeros y compañeras que están acá. Aportamos desde lo que podemos realizar, que son las jornadas”, explicó.
Finalmente, recordó que las actividades impulsadas por la agrupación no tienen costo para los participantes. “Todas las jornadas que realiza Frente UADER son gratuitas y abiertas a la comunidad educativa. Algunas también están abiertas a toda la comunidad, como esta”, concluyó.