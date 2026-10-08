Paraná será sede de las VI Jornadas Nacionales de Turismo del Vino

El encuentro se realizará el 22 y 23 de octubre e incorporará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía. La participación será gratuita y reunirá a especialistas, bodegas, prestadores turísticos y referentes del sector.
El encuentro se realizará el 22 y 23 de octubre e incorporará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía. La participación será gratuita y reunirá a especialistas, bodegas, prestadores turísticos y referentes del sector.
La capital entrerriana será sede por primera vez de las Jornadas Nacionales de Turismo del Vino, que tendrán su sexta edición el jueves 22 y viernes 23 de octubre.
La propuesta previamente presentada ante el Consejo Federal de Turismo (CFT) y en la Feria Internacional de Turismo (FIT), tuvo este martes su lanzamiento en Paraná, con la presencia del presidente del Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER), Jorge Satto; el emprendedor y organizador, Carlos Monti; y el representante de la Asociación de Vitivinicultores de Entre Ríos (AVER), Leandro Jacob.
El programa contempla la participación de especialistas y referentes de la actividad, además de bodegas, degustaciones y cocina en vivo.
En esta edición, el evento incorporará el Primer Congreso Regional de Vitivinicultura, Enoturismo y Gastronomía, con eje en el crecimiento de las regiones emergentes y una convocatoria dirigida a gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes, profesionales y estudiantes.
"Esta será la sexta edición. Antes de Entre Ríos, la jornada pasó por Mendoza, San Juan, La Rioja, Salta, Córdoba; lugares ya muy consagrados como escenarios de la vitivinicultura. En el país hay 16 provincias productoras de vino y Entre Ríos se posiciona entre las más destacadas", señaló Satto.
En ese sentido, observó que "el enoturismo es un concepto muy amplio que muestra al público consumidor todo lo que se hace dentro de una bodega, toda la cadena de valor de producción del vino".
Monti explicó que la designación de Paraná fue resultado de un trabajo iniciado hace un año junto a Paraná Bureau y el Gobierno de Entre Ríos. "Eso se logró y se ha armado un programa de mucha jerarquía que convoca a gastronómicos, hoteleros, agencias de viajes, profesionales, estudiantes. Vamos a aprender de muchas experiencias", sostuvo.
Por su parte, Jacob puso en valor el vínculo entre vino y turismo en la provincia. "Desde los inicios del resurgimiento de la vitivinicultura en nuestras tierras, el turismo fue un segmento muy presente, que impulsó la producción, y eso se convirtió en una particularidad de Entre Ríos", afirmó.
Y agregó: "La cantidad de viñedos que están dispersos en el territorio permiten jugar a ser portales para mostrar todo lo que la provincia tiene para ofrecer. Así que muy contentos de que esto se ponga en valor".