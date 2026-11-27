REDACCIÓN ELONCE
En una nueva edición de La Cocina del Once, Flavia Gervasutti preparó un menú completo con canastitas de verduras, arrolladitos de pollo acompañados de arroz primavera y una copa de banana split extrema. Los ingredientes y el paso a paso de cada receta.
La Cocina del Once presentó este viernes tres recetas caseras para elaborar un menú completo. La cocinera Flavia Gervasutti preparó canastitas de verduras como entrada, arrolladitos de pollo con arroz primavera como plato principal y una copa de banana split extrema para el postre.
El programa gastronómico de Elonce, conducido por Danisa Todoro y acompañado por La Peruana, supermercado y panadería, ofreció alternativas con ingredientes accesibles y técnicas sencillas.
Durante la emisión, Gervasutti compartió recomendaciones para combinar sabores y aprovechar los productos utilizados en cada preparación.
Entrada: canastitas de verduras
Ingredientes: dos zapallitos, una zanahoria, una cebolla mediana, ¼ de morrón rojo, un diente de ajo, un huevo, 100 gramos de queso cremoso, dos cucharadas de queso crema o crema de leche, sal, pimienta y aceite.
Para comenzar, picar las verduras y saltearlas en una sartén con aceite hasta que estén tiernas. Condimentar con sal y pimienta, retirar del fuego y dejar enfriar.
Incorporar el huevo, el queso cremoso y el queso crema o la crema de leche. Distribuir la preparación en moldes individuales y llevar al horno hasta que el relleno esté firme y dorado.
Plato principal: arrolladitos de pollo con arroz primavera
Ingredientes: dos pechugas de pollo fileteadas, medio morrón rojo, medio morrón verde, una zanahoria, dos dientes de ajo, un puñado de perejil, 100 gramos de queso de rallar, sal y pimienta.
Condimentar los filetes, rellenarlos con las verduras cortadas en tiras, el ajo, el perejil y el queso. Enrollar, asegurar con palillos y cocinar hasta que el pollo alcance los 74 °C en su interior.
Para el arroz primavera: utilizar 250 gramos de arroz, 150 gramos de arvejas, 150 gramos de choclo, una zanahoria hervida, sal y aceite. Cocinar el arroz y mezclarlo con las verduras.
Salsa de yogur y banana split extrema
Para acompañar los arrolladitos, mezclar 200 gramos de yogur natural, una cucharada de aceite de oliva, una cucharada de jugo de limón, sal, pimienta y hierbas a gusto, como perejil, ciboulette, romero, verdeo o menta.
Ingredientes del postre: dos bananas, una lata de leche condensada, 200 gramos de crema de leche, dulce de leche, pasta de maní y chips de chocolate en cantidades necesarias.
Batir la crema e incorporar la leche condensada. Cortar las bananas en rodajas y distribuirlas en copas, intercalando capas de crema, dulce de leche y pasta de maní. Finalizar con chips de chocolate y refrigerar antes de servir.