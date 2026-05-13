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Internacionales "Cuba sigue en pie", dijo

Presidente de Cuba acusó a Trump de "asfixiar" al país con "un genocida bloqueo energético"

Miguel Díaz-Canel criticó la amenaza de "aranceles irracionales" contra los gobiernos que pretendan asistir a la isla caribeña en el medio de su crisis energética y remarcó que en abril había mejorado el servicio por "un solo un buque de combustible".

13 de Mayo de 2026
"Cuba sigue en pie", dijo Díaz Canel.
"Cuba sigue en pie", dijo Díaz Canel. Foto: (RT).

Miguel Díaz-Canel criticó la amenaza de "aranceles irracionales" contra los gobiernos que pretendan asistir a la isla caribeña en el medio de su crisis energética y remarcó que en abril había mejorado el servicio por "un solo un buque de combustible".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, acusó a su par de Estados Unidos, Donald Trump, de intentar "asfixiar" la isla con "un genocida bloqueo energético" y recordó que, en abril, cuando ingresó "un solo buque de combustible", el servicio había mejorado.

 

"La entrada a puerto cubano de un solo un buque de combustible, de ocho que se necesitan como mínimo cada mes, permitió reducir el déficit y con ello los apagones que, aunque no desaparecieron del todo, lograron atenuarse", argumentó el mandatario y criticó la amenaza de "aranceles irracionales" del jefe de Estado norteamericano contra los gobiernos que intentan ayudar a Cuba.

 

Díaz-Canel aseguró que, aún ante "las cruentas medidas de asfixia económica y energética que Estados Unidos ha decretado, Cuba sigue en pie, no es un Estado fallido". En la publicación de X no hizo referencia al ofrecimiento de ayuda humanitaria del país norteamericano.

 

"La crisis que nos atenaza es fruto de la severa guerra económica que nos imponen y de la persecución energética", definió el presidente caribeño y celebró: "Ni el bloqueo implantado hace más de seis décadas, ni las 243 medidas de recrudecimiento impuestas por la anterior administración de Trump, pudieron destruir la Revolución".

 

Díaz-Canel criticó el bloqueo energético y las sanciones contra quienes intentan ayudarlo y señaló que esa política internacional de Estados Unidos "tiene como principal objetivo el sufrimiento de todo el pueblo, para tomarlo como rehén y conducirlo contra el Gobierno".

 

El presidente de Cuba recordó que flexibilizar las medidas de bloqueo beneficia a ambos países, a las "relaciones comerciales" y al "desarrollo económico y social".

"A ese mejoramiento le teme un grupo reducido de ultraderechistas que han secuestrado la política hacia Cuba y mienten o desinforman deliberada y cínicamente sobre la realidad cubana, mientras exigen más asfixia y amenazas sobre nuestro pueblo", apuntó Díaz-Canel en X.

 

El jefe de Estado aseguró que está dispuesto "siempre al diálogo en igualdad de condiciones" y adelantó que seguirán "resistiendo y creando" por encima de "las enormes dificultades, unidos como nación, y firmes para enfrentar los más duros desafíos".

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Donald Trump Estados Unidos Cuba
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