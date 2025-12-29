El tren Interoceánico de México descarriló y dejó al menos 13 muertos y casi 100 heridos: "Ayúdennos, por favor"

REDACCIÓN ELONCE
El accidente ferroviario ocurrió el domingo en la comunidad de Nizanda, México, cuando una formación del tren Interoceánico descarriló con más de 240 personas a bordo. Hay decenas de heridos y la investigación sigue en curso.
Un accidente ferroviario en Oaxaca conmocionó este domingo al sur de México, luego de que una formación del tren Interoceánico descarrilara a la altura de la comunidad de Nizanda. El siniestro dejó al menos 13 personas fallecidas y 98 heridas, varias de ellas de gravedad, mientras las autoridades avanzan en las tareas de asistencia e investigación para determinar las causas del hecho.
El descarrilamiento se produjo en el municipio de Asunción Ixtaltepec, dentro del estado de Oaxaca, y afectó a una unidad correspondiente a la Línea Z del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. El impacto del accidente generó la movilización de los equipos de emergencia y de las fuerzas federales.
De acuerdo con información oficial, al momento del accidente viajaban en el tren 241 pasajeros y 9 integrantes de la tripulación, distribuidos en dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros. La magnitud del siniestro obligó a desplegar un amplio operativo de rescate, según informó Mdz.
Operativo de emergencia y estado de los heridos
Según precisó la Secretaría de Marina (Semar), de las 98 personas que resultaron heridas, 36 debieron ser hospitalizadas, cinco de ellas en estado grave. Otras 139 personas fueron evaluadas por personal médico y se encuentran fuera de peligro, tras haber recibido atención en el lugar.
🇲🇽 | LO ÚLTIMO: Descarrilamiento de tren en Oaxaca, México. Autoridades confirman al menos 13 personas fallecidas y 98 lesionados, cinco de ellos en estado grave. pic.twitter.com/4iTcP4DQ6N— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 29, 2025
La Semar informó que se desplegó un operativo de búsqueda y rescate que incluyó 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico. Estas acciones permitieron localizar a los pasajeros, asistir a los lesionados y evacuar a quienes no presentaban heridas de consideración.
Tras las tareas iniciales, la dependencia expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas fatales y aseguró que continuará atendiendo el caso con responsabilidad, transparencia y apego a la ley, además de brindar asistencia inmediata a las personas afectadas por el accidente.
Investigación federal y participación de la FGR
En paralelo al operativo de emergencia, la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación para determinar las causas del descarrilamiento. La titular del organismo, Ernestina Godoy, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal trabaja en coordinación con autoridades federales y estatales.
El objetivo de estas diligencias es esclarecer las circunstancias técnicas y operativas que derivaron en el accidente, así como establecer eventuales responsabilidades. Por el momento, las causas del siniestro continúan bajo análisis.
Desde el gobierno federal se remarcó la importancia de avanzar con celeridad en la investigación, dado que el Corredor Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos de infraestructura del país.
El mensaje presidencial y la relevancia del corredor
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió al accidente ferroviario en Oaxaca a través de sus redes sociales y anunció el envío de funcionarios nacionales a la zona afectada. “Los heridos se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec”, expresó la mandataria.
Además, informó que instruyó al secretario de Marina y al subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación a trasladarse al lugar del accidente para asistir a las familias de las víctimas.
El Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec conecta los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz mediante un sistema ferroviario y portuario que busca unir el océano Atlántico con el Pacífico. La Línea Z, donde ocurrió el siniestro, tiene una extensión de 212 kilómetros y fue inaugurada en 2023 como parte central de este ambicioso proyecto.