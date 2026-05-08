Irán evalúa la oferta de Estados Unidos para un alto el fuego

Irán confirmó que analiza una propuesta formal de paz presentada por Estados Unidos en medio de un escenario de máxima tensión en Medio Oriente. El borrador, enviado a través de canales diplomáticos pakistaníes, contempla un posible alto el fuego y un acuerdo gradual que incluiría compromisos nucleares y el levantamiento de sanciones económicas.

La información fue confirmada por el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, quien aseguró que el gobierno de Teherán se encuentra “revisando minuciosamente” el contenido de la propuesta antes de emitir una respuesta oficial. Según explicó, la contestación será transmitida mediante la mediación de Pakistán.

No obstante, desde el gobierno iraní remarcaron que cualquier negociación deberá desarrollarse sin “amenazas ni presiones militares”. La advertencia llega en un momento particularmente delicado, luego de una nueva escalada de tensión en el estratégico Estrecho de Ormuz, consignó NA.

Crece la tensión militar en Medio Oriente

Mientras las negociaciones diplomáticas avanzan lentamente, el conflicto militar entre ambas potencias continúa generando preocupación internacional. El pasado jueves se registraron incidentes armados en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

De acuerdo con reportes difundidos por medios internacionales, la Armada iraní lanzó drones y misiles de advertencia contra destructores estadounidenses que escoltaban embarcaciones comerciales en el marco de una operación denominada “Proyecto Libertad”.

Foto: Archivo Elonce.

Desde Washington, el presidente Donald Trump intentó minimizar la gravedad de los hechos. En declaraciones a la cadena ABC News, calificó los ataques estadounidenses contra instalaciones iraníes como un “golpecito de cariño” y sostuvo que el alto el fuego técnico “sigue en vigor” pese a los recientes enfrentamientos.

Trump aseguró además que Estados Unidos mantendrá una política de “máxima presión” sobre Teherán hasta alcanzar un acuerdo definitivo. En ese contexto, confirmó la continuidad del bloqueo naval sobre puertos iraníes, aunque aclaró que se suspendieron temporalmente las operaciones ofensivas de gran escala.

Los principales puntos de la propuesta estadounidense

Según analistas consultados por medios internacionales, el borrador impulsado por Estados Unidos contempla un esquema dividido en dos etapas. La primera consistiría en un cese total de hostilidades durante 30 días y el levantamiento de restricciones para el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

El Estrecho de Ormuz, uno de los puntos de discusión. Foto: NA.

La segunda fase apunta directamente al programa nuclear iraní. En ese punto, Washington buscaría que Irán limite el enriquecimiento de uranio a niveles bajos durante un período estimado de 12 años.

A cambio, Estados Unidos ofrecería el levantamiento progresivo de sanciones económicas y la liberación de miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados en el exterior.

Sin embargo, dentro del gobierno iraní existe un fuerte debate sobre los alcances del acuerdo. Diversos sectores políticos y estratégicos consideran que Washington intenta condicionar el fin de las hostilidades a concesiones nucleares inmediatas, algo que genera resistencia en Teherán.

Escepticismo y cautela en las calles iraníes

Mientras las conversaciones diplomáticas continúan, en Irán predomina un clima de cautela e incertidumbre. La población sigue de cerca cada movimiento político luego de años marcados por sanciones económicas, inflación y aislamiento internacional.

Analistas locales sostienen que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional podría rechazar la propuesta si Estados Unidos insiste en vincular directamente la paz con restricciones nucleares inmediatas.

La postura iraní, según explican especialistas, apunta a separar ambos temas: primero negociar el fin del bloqueo naval y el cese de las operaciones militares, y luego abrir una mesa específica sobre el programa nuclear.