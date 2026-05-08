Tregua entre Rusia y Ucrania: Trump anunció un alto el fuego por tres días

La tregua entre Rusia y Ucrania volvió a ubicarse en el centro de la escena internacional luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurara este viernes que Moscú y Kiev acordaron un alto el fuego temporal de tres días con motivo de las celebraciones por el Día de la Victoria. El anuncio se produjo a través de Truth Social y, hasta el momento, no fue confirmado oficialmente por el Kremlin.

“Me complace anunciar que habrá un alto el fuego de tres días —el 9, 10 y 11 de mayo— en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump en su publicación. Según explicó el mandatario estadounidense, el acuerdo incluiría “la suspensión de toda actividad cinética” y también un intercambio de mil prisioneros por cada uno de los países involucrados en el conflicto.

Foto: Elonce.

Trump sostuvo además que la propuesta fue impulsada personalmente por él y agradeció tanto al presidente ruso, Vladímir Putin, como al mandatario ucraniano, Vladímir Zelenski, por aceptar el cese temporal de las hostilidades. “Esta petición fue hecha directamente por mí”, remarcó el líder republicano.

Rusia declaró una tregua por el Día de la Victoria

Horas antes del anuncio realizado por Trump, el Ministerio de Defensa de Rusia había informado oficialmente una tregua temporal con las fuerzas ucranianas. De acuerdo con el comunicado difundido por Moscú, el alto el fuego regirá desde las 00:00 del 8 de mayo hasta el 10 de mayo, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, publicó RT.

El gobierno ruso considera el 9 de mayo una de las fechas más simbólicas de su calendario político y militar. Cada año, miles de personas participan de actos oficiales y desfiles militares que recuerdan el triunfo soviético de 1945. En ese contexto, el Kremlin buscó presentar la medida como un gesto humanitario y patriótico.

Sin embargo, desde Moscú también denunciaron supuestas violaciones al alto el fuego por parte de Ucrania. El Ministerio de Defensa ruso aseguró que las fuerzas de Kiev realizaron ataques pese a la tregua anunciada y señalaron que ya se registraban más de 1.630 incumplimientos.