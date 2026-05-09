El nuevo armamento de Rusia en el desfile del Día de la Victoria y el Regimiento Inmortal: videos y fotos

REDACCIÓN ELONCE
Desfile militar por el Día de la Victoria en Moscú. Rusia celebró el 81.º aniversario de la victoria soviética sobre la Alemania nazi con un multitudinario desfile militar en Moscú y un discurso de Vladímir Putin.
El desfile militar en Moscú por el Día de la Victoria volvió a reunir este 9 de mayo a miles de militares, veteranos y líderes extranjeros en la Plaza Roja para conmemorar el 81.º aniversario de la derrota de la Alemania nazi por parte de la Unión Soviética durante la Gran Guerra Patria. La ceremonia estuvo encabezada por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien pronunció un extenso discurso con fuertes referencias históricas, patrióticas y militares.
Ante los veteranos de guerra, familiares y representantes de distintos países, desfilaron las formaciones de infantería de los centros militares superiores de Rusia y las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. También participaron efectivos de la República Popular Democrática de Corea, cuya presencia fue destacada por el Kremlin debido a su colaboración en la liberación de la provincia de Kursk tras la incursión ucraniana registrada en 2024.
Durante el acto, además, se proyectaron imágenes de militares rusos desplegados en la denominada “operación militar especial”, así como de efectivos que permanecen en servicio activo en puestos estratégicos vinculados a las Fuerzas de Misiles Estratégicos y las Fuerzas Aeroespaciales.
✈️El 'diamante de Kúbinka' hace su aparición en el desfile del 80.º aniversario del Día de la Victoriahttps://t.co/hYlfouPX8i pic.twitter.com/vj8YWSVCxM— RT en Español (@ActualidadRT) May 9, 2026
La demostración aérea y los invitados extranjeros
Uno de los momentos más impactantes del desfile militar en Moscú fue la exhibición aérea sobre la Plaza Roja. Los grupos de acrobacias Rúskiye Vítiazi y Strizhí realizaron la tradicional formación “Diamante de Kúbinka” a bordo de cazas MiG-29 y Su-30SM, mientras que los aviones Su-25 tiñeron el cielo con los colores de la bandera rusa.
La ceremonia también contó con la presencia de numerosos líderes y jefes de Estado invitados por el Kremlin. Entre ellos estuvieron el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko; el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico; el presidente de Kazajistán, Kasim-Yomart Tokáev; y el mandatario de Uzbekistán, Shavkat Mirziyoyev, entre otros representantes internacionales.
Según indicaron desde el Kremlin, varios de los líderes extranjeros manifestaron por iniciativa propia su deseo de participar en las celebraciones del Día de la Victoria. Finalizado el desfile, Putin y las delegaciones internacionales tenían previsto depositar ofrendas florales ante la Tumba del Soldado Desconocido.
El mensaje de Putin sobre la guerra y la memoria histórica
En su discurso, Vladímir Putin definió al Día de la Victoria como una celebración “sagrada y luminosa” para el pueblo ruso y afirmó que Rusia “nunca olvidará las hazañas de la generación de vencedores”. El mandatario sostuvo que preservar la memoria de la Gran Guerra Patria constituye “una cuestión de honor”.
“El pueblo soviético hizo la contribución decisiva a la derrota del nazismo, salvó al mundo y puso fin al mal total e implacable”, expresó Putin durante su intervención. También recordó la invasión nazi del 22 de junio de 1941 y afirmó que Alemania buscaba “el exterminio y la esclavitud del pueblo soviético multinacional”.
El líder ruso destacó además “el carácter ruso y la fuerza del espíritu del pueblo soviético” como factores decisivos durante la guerra. “La lealtad a la patria es la justicia suprema”, aseguró frente a los asistentes, al tiempo que homenajeó a soldados, partisanos, trabajadores y científicos que participaron del esfuerzo bélico soviético.
El recuerdo de los caídos y la referencia a la guerra actual
Durante el acto, Putin encabezó un minuto de silencio en homenaje a los millones de caídos durante la Segunda Guerra Mundial. “Inclinamos la cabeza ante quienes dieron su vida por la patria y por Rusia”, manifestó el mandatario, quien también recordó a las víctimas del sitio de Leningrado y de los territorios ocupados por las tropas nazis, publicó RT.
Habitantes de Luxemburgo también participaron en la marcha del Regimiento Inmortal.
En otro tramo del discurso, el presidente ruso vinculó la memoria histórica con el actual conflicto bélico en Ucrania. Sostuvo que los soldados rusos que participan en la operación militar especial “se enfrentan a una fuerza agresiva apoyada por todo el bloque de la OTAN”. A pesar de ello, afirmó: “Nuestros héroes avanzan”.
En el centro de la ciudad rusa de Ekaterimburgo también se celebró la marcha conmemorativa.
Finalmente, Putin resaltó la importancia de la cohesión social y del desarrollo tecnológico militar para sostener el esfuerzo de guerra. “La clave del éxito es nuestra fuerza moral y espiritual, el valor y la gallardía”, afirmó antes de cerrar el acto con una proclama patriótica: “¡Gloria al pueblo vencedor! ¡Gloria a los veteranos! ¡Gloria a las Fuerzas Armadas de Rusia!”.
El armamento
Durante el desfile se proyectó un video con muestras del armamento militar ruso más reciente. Entre ellos figuran el complejo láser Peresvet, el sistema de misiles antiaéreos S-350 Vityaz, el complejo hipersónico Avangard, el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal y los submarinos nucleares Arjánguelsk y Kniaz Vladímir.
El caza Su-57 de quinta generación es uno de los mejores del mundo y puede lanzar ataques muy destructivos contra objetivos terrestres. Las fuerzas aeroespaciales también buscan objetivos militares.
En las imágenes se pueden ver cazas interceptores MiG-31 armados con misiles hipersónicos Kinzhal, así como bombarderos estratégicos Tu-160.
El sistema de misiles S-500 Prometéi puede interceptar misiles balísticos y objetivos aerodinámicos. La estación Vorónezh-DM controla cada día el espacio aéreo, y el sistema de misiles Vityaz puede alcanzar distintos objetivos militares.
La Armada rusa también defiende las fronteras marítimas del país y garantiza la presencia militar de Rusia en el océano. La fragata Admiral Gorshkov puede atacar objetivos tanto en el mar como en tierra a gran distancia.