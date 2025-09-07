El eclipse lunar total con el fenómeno de la “Luna de sangre” en directo: transmisión en vivo

El eclipse lunar del 7 de septiembre 2025 será uno de los eventos astronómicos más impactantes del calendario. Se trata del segundo y último eclipse lunar del año, conocido popularmente como Luna de Sangre, debido al característico color rojizo que adopta el satélite durante su fase total.

En algunos países se podrá ver cómo la Luna se teñirá de rojo durante unos minutos en el fenómeno conocido popularmente como “Luna de sangre”. Mientras que en gran parte de Europa occidental el acontecimiento es visible solo de manera parcial, quienes se encuentren en el este de África, Oriente Medio, varias zonas de Asia y el oeste de Australia tendrán la oportunidad de contemplar el eclipse en su totalidad, presenciando todas sus fases.

Dado que millones de personas no pueden presenciar este fenómeno astronómico, debido a su ubicación o las condiciones climáticas, se llevan a cabo una serie de transmisiones en directo. Siga en directo la señal del eclipse lunar total a través de las diferentes transmisiones en vivo por internet.

¿Cómo ver por internet el eclipse lunar?

El portal especializado Time and Date iniciará su transmisión en vivo a las 16:00 UTC (tiempo universal coordinado). Esta mostrará la observación del eclipse desde distintos puntos de la Tierra.

Total Lunar Eclipse (Blood Moon) - September 7–8, 2025

Por su parte, el canal de YouTube Virtual Telescope Project, dirigida por el astrofísico Gianluca Masi, mostrará en directo la visibilidad del eclipse desde Roma, Italia, a partir de las 17:45 UTC.

The 7 Sept. 2025 Total Lunar Eclipse: online observation

Para quienes deseen seguir el evento desde el primer instante, la fase penumbral, donde la Luna comienza su desplazamiento por la parte más tenue de la sombra terrestre, iniciará a las 15:28 UTC.

Una hora más tarde, a las 16:27 UTC, arrancará la etapa del eclipse parcial: la Luna entrará en la sombra central de la Tierra, la umbra, y empezará a oscurecerse de manera visible.

Luna de Sangre 2025: transmisión eclipse lunar total

Finalmente, se producirá la fase de eclipse total a las 17:30 UTC, cuando la totalidad de la cara lunar recibirá únicamente la luz filtrada por la atmósfera de la Tierra, mostrando el característico tono rojizo asociado a la ‘Luna de sangre’.

¿En qué consiste un eclipse lunar y la “luna de sangre”?

Un eclipse lunar tiene lugar cuando la Tierra se posiciona justo entre el Sol y la Luna, interrumpiendo el paso de la luz solar y generando una sombra que oscurece la superficie lunar. Existen tres clases principales: el eclipse total (la Luna se cubre completamente con la sombra terrestre y suele enrojecerse), el parcial (solo una porción cae en la sombra) y el penumbral, que provoca solamente un leve oscurecimiento muy sutil.

Durante la fase total, la Luna adquiere un tono rojizo intenso. Esta coloración, conocida como “luna de sangre”, es consecuencia directa de la dispersión de Rayleigh: “A lo largo de la historia, la gente lo consideró un mal presagio. Pero en realidad, es simplemente la refracción de la luz a través de la atmósfera terrestre, el mismo efecto que nos da los atardeceres rojos”, de acuerdo a las declaraciones del Dr. Edward Bloomer, astrónomo del Real Observatorio de Greenwich, recogidas por la BBC.

En este proceso, la atmósfera de la Tierra dispersa la luz azul, permitiendo que los rayos rojos lleguen hasta la Luna y la iluminen de manera peculiar. De este modo, se puede afirmar que durante el eclipse, la Luna se alumbra con los amaneceres y atardeceres de la Tierra.