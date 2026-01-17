Donald Trump anuncia aranceles del 25% a países europeos por maniobras en Groenlandia

Este sábado, Donald Trump volvió a colocar a Groenlandia en el centro de la agenda diplomática y comercial. El presidente estadounidense anunció la imposición de nuevos aranceles a los países europeos que participan en maniobras militares en la isla, territorio bajo soberanía de Dinamarca.

La advertencia establece un esquema escalonado del 10% desde febrero y del 25% desde junio, manteniéndose “hasta que se llegue a un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia”, según escribió en la red Truth.

Un conflicto que mezcla comercio y geopolítica

Las tensiones se originan en el despliegue militar europeo en Groenlandia, luego de que Dinamarca convocara a aliados para ejercicios conjuntos a lo largo del año. Según informó El País, siete países, entre ellos Francia, Alemania, Noruega, Finlandia y el Reino Unido, ya enviaron tropas u oficiales de enlace, con el objetivo de sentar las bases de una misión de mayor escala bajo supervisión de la OTAN.

En su mensaje, Donald Trump justificó la medida afirmando que Estados Unidos ha “subvencionado” a Europa durante décadas y que ahora “es hora de que Dinamarca corresponda”. Sostuvo además que China y Rusia tienen interés estratégico en el Ártico y que Washington necesita incorporar Groenlandia para fortalecer un proyecto de defensa antimisiles conocido como “La Cúpula”.

Donald Trump justificó la medida afirmando que Estados Unidos ha “subvencionado” a Europa durante décadas. Foto: Archivo.

Reacción europea y diplomacia en curso

La primera respuesta europea llegó desde Paraguay, donde la Unión Europea participaba en la firma del acuerdo comercial con Mercosur. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, indicó que estaba coordinando una reacción conjunta de los Estados miembros y que la prioridad es “defender siempre el derecho internacional, sea donde sea”.

Costa aprovechó el contexto para remarcar posiciones frente a temas globales, al señalar que lo necesario “no es conflicto, pero paz” y que la UE será “muy firme en la defensa del derecho internacional”. La presencia de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la ceremonia reforzó el carácter diplomático del mensaje, aunque por el momento no hubo pronunciamientos directos sobre los aranceles.

Dinamarca no quiere desprenderse de Groenlandia. Foto: Archivo.

Un frente comercial complejo

La medida no es sencilla de aplicar en términos técnicos. Las relaciones comerciales de los Estados miembros están delegadas en Bruselas, por lo que Estados Unidos no puede establecer restricciones bilaterales sin negociar antes con la Comisión Europea. Además, Washington y Europa habían alcanzado en agosto un acuerdo para reducir aranceles y evitar una escalada comercial.

De concretarse el nuevo esquema anunciado por Donald Trump, la carga arancelaria podría elevarse hasta el 40% para algunos de los países involucrados, afectando tanto comercio industrial como defensivo e impactando en relaciones consideradas históricas. El trasfondo incluye también el acceso a recursos críticos: Groenlandia es rica en tierras raras, minerales claves para la industria tecnológica y de microprocesadores.

Con el frente militar en el Ártico y la discusión comercial abierta, las próximas semanas definirán si el anuncio avanza hacia una negociación formal con Dinamarca o si se convierte en un nuevo episodio de presión diplomática entre Washington y Europa.