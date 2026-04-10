Brasil desafía a Visa y Mastercard con Pix y escala la tensión con EE.UU.

El sistema de pagos Pix, impulsado por el Banco Central de Brasil, se consolidó como el medio más utilizado en el país sudamericano y desató una fuerte disputa con Estados Unidos, que lo considera una amenaza para su modelo financiero y para empresas como Visa y Mastercard.

Lanzado en 2020, Pix permite realizar transferencias instantáneas mediante datos simples como número de teléfono, correo electrónico o códigos QR, sin necesidad de información bancaria compleja.

Pix, el sistema de pago de Brasil

Con más de 170 millones de usuarios, se volvió dominante por su bajo costo: es gratuito para personas y tiene comisiones mínimas para comercios.

Esta característica lo posicionó como una alternativa directa frente a los sistemas tradicionales de tarjetas, cuyo negocio depende del cobro por cada operación.

Presión de Estados Unidos

El conflicto escaló cuando la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos incluyó a Pix en un informe sobre barreras comerciales. Desde la administración de Donald Trump señalaron que el sistema, al estar gestionado por el Estado brasileño, genera una "desventaja" para compañías estadounidenses.

Alegaron que PIX perjudica a las empresas estadounidenses de redes de pago (como Visa y Mastercard) y plataformas digitales, ya que al ser gratuito e instantáneo, desplaza el uso de tarjetas de crédito y débito que cobran comisiones.

Donald Trump, presidente de EEUU

En ese marco, Washington incluso advirtió que podría aplicar sanciones bajo la Sección 301 de su legislación comercial, el mismo mecanismo utilizado en disputas arancelarias con otros países. La postura de la Casa Blanca apuntó a que Pix altera las reglas del mercado y representa un desafío al liderazgo financiero global de Estados Unidos.

Defensa del gobierno brasileño

La respuesta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue contundente. El mandatario defendió el sistema como una herramienta clave para la inclusión financiera y la soberanía económica. “El Pix es de Brasil y nadie va a hacernos cambiarlo”, afirmó en un acto público.

La campaña de Lula da Silva en apoyo al sistema de pagos Pix

Desde el gobierno brasileño sostuvieron que el modelo no discrimina a empresas extranjeras y destacaron que otros países, incluido Estados Unidos, desarrollan sistemas similares de pagos digitales en tiempo real, reportó Agencia Brasil y según publicó RT.

Un debate que trasciende a Brasil

Detrás del conflicto aparece una discusión más amplia sobre el futuro de los pagos digitales a nivel global. Por un lado, modelos públicos como Pix, con menor intermediación y costos reducidos; por otro, redes privadas internacionales que dominan el sistema financiero tradicional.

Analistas señalaron que la preocupación de Estados Unidos no se limita a las tarjetas, sino que también abarca el posible impacto sobre el uso del dólar en transacciones cotidianas. En ese sentido, el avance de plataformas como Pix podría fortalecer esquemas promovidos por el bloque BRICS, orientados a reducir la dependencia de la moneda estadounidense y fomentar sistemas financieros alternativos.

En este escenario, el crecimiento de Pix se convirtió en un caso testigo de cómo la innovación tecnológica puede redefinir el equilibrio económico global y abrir una nueva etapa de competencia entre Estados y corporaciones.